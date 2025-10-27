Зеленский и глава МИД Эстонии обсудили усиление давления на Россию

Владимир Зеленский и Маргус Цахкна. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 октября, провел встречу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. В частности, стороны обсудили давление на Россию.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Встреча Зеленского с Цахкной

Стороны обсудили дальнобойность, производство дронов и оборонную поддержку Украины. Кроме того, среди тем были:

сотрудничество между Украиной и Объединенными экспедиционными силами (JEF);

усиление давления на Россию;

дипломатическая работа;

приоритеты во время председательства Эстонии в Нордично-Балтийской восьмерке в следующем году.

"Очень благодарны народу Эстонии, правительству за то, что с нами с самого начала этой войны. Спасибо за поддержку нашего пути в Евросоюз, санкционной политики, наших воинов. Украина может рассчитывать на помощь со стороны Эстонии, и мы это очень ценим", — добавил Зеленский.

