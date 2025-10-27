Видео
Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии давление на Россию

Дата публикации 27 октября 2025 19:22
обновлено: 19:38
Зеленский и глава МИД Эстонии обсудили усиление давления на Россию
Владимир Зеленский и Маргус Цахкна. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 октября, провел встречу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. В частности, стороны обсудили давление на Россию.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Читайте также:

Встреча Зеленского с Цахкной

Стороны обсудили дальнобойность, производство дронов и оборонную поддержку Украины. Кроме того, среди тем были:

  • сотрудничество между Украиной и Объединенными экспедиционными силами (JEF);
  • усиление давления на Россию;
  • дипломатическая работа;
  • приоритеты во время председательства Эстонии в Нордично-Балтийской восьмерке в следующем году.

"Очень благодарны народу Эстонии, правительству за то, что с нами с самого начала этой войны. Спасибо за поддержку нашего пути в Евросоюз, санкционной политики, наших воинов. Украина может рассчитывать на помощь со стороны Эстонии, и мы это очень ценим", — добавил Зеленский.

Напомним, украинский лидер объяснил, о чем разговаривал с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Вашингтоне.

А недавно Зеленский приветствовал решение США об усилении санкций против России.

Владимир Зеленский война Эстония МИД Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
