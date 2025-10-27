Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом во время встречи

Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом во время встречи

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 16:56
обновлено: 17:29
Встреча Зеленского с Трампом — о чем говорили лидеры
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, о чем говорил с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом во время встречи. По его словам, речь шла не только о ракетах Tomahawk.

Об этом глава государства рассказал в интервью Axios в понедельник, 27 октября.

Читайте также:

Переговоры Зеленского и Трампа

Украинский лидер сообщил, что с Трампом обсуждали поставки различных видов вооружения, а не только Tomahawk.

По словам Зеленского, США имеют много оружия, которое понадобилось бы Украине. Кроме того, оно не требует много времени для обучения.

Переговоры об окончании войны

Глава государства подчеркнул, что единственным способом заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров является возможность для Украины наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко внутри России.

"Если Путин знает, что молчание создает риск "проблем с энергетическими объектами России", тогда он будет разговаривать", — добавил Зеленский.

Напомним, украинский лидер объяснил, как Трамп понял позицию страны относительно своих территорий.

Кроме того, Зеленский рассказал о преимуществах шведских истребителей JAS 39 Gripen, которые хотят закупить.

Владимир Зеленский США война переговоры Дональд Трамп Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
