Зеленский объяснил преимущества шведских истребителей Grippen

Зеленский объяснил преимущества шведских истребителей Grippen

ru
Дата публикации 26 октября 2025 21:46
обновлено: 22:13
Зеленский объяснил преимущества шведских истребителей JAS 39 Gripen
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает закупку шведских истребителей JAS 39 Gripen. Сейчас страна готовится к оплатам и обучению пилотов. По словам украинского лидера, на Grippen можно подвесить почти любое современное оружие.

Об этом глава государства сказал в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур.

Читайте также:

Шведские истребители JAS 39 Gripen

Зеленский отметил, что Украина должна думать о современном флоте.

По словам главы государства, Gripen — это та платформа, к которой у Украины долго не было доступа. Он говорит, что сейчас страна ищет возможность сделать первые проплаты. Известно, что обучение пилотов хотят начать в начале следующего года.

Зеленский также сравнил истребители Gripen с уже имеющимися самолетами.

"У нас прекрасно действуют "Миражи" против "Шахедов". Есть парк стареньких, иногда очень стареньких F-16. Но "Грипен" — это новое слово. На них быстрее всего учатся. Он взлетает откуда угодно. И главное — на него можно подвесить почти все существующее оружие", — пояснил он.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить 150 шведских истребителей Gripen. Первые из них могут поступить уже в следующем году.

Кроме того, глава государства объяснил, как лидер США Дональд Трамп понял позицию Украины относительно территорий.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
