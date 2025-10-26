Зеленський пояснив переваги шведських винищувачів JAS 39 Gripen

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає закупівлю шведських винищувачів JAS 39 Gripen. Наразі країна готується до оплат та навчання пілотів. За словами українського лідера, на Grippen можна підвісити майже будь-яку сучасну зброю.

Про це глава держави сказав в телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур.

Реклама

Читайте також:

Шведські винищувачі JAS 39 Gripen

Зеленський зауважив, що Україна має думати про сучасний флот.

За словами глави держави, Gripen — це та платформа, до якої в України довго не було доступу. Він каже, що наразі країна шукає можливість зробити перші проплати. Відомо, що навчання пілотів хочуть розпочати на початку наступного року.

Зеленський також порівняв винищувачі Gripen з уже наявними літаками.

"У нас прекрасно діють "Міражі" проти "Шахедів". Є парк стареньких, інколи дуже стареньких F-16. Але "Ґріпен" — це нове слово. На них найшвидше вчаться. Він злітає звідки завгодно. І головне — на нього можна підвісити майже всю існуючу зброю", — пояснив він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 150 шведських винищувачів Gripen. Перші з них можуть надійти вже наступного року.

Крім того, глава держави пояснив, як лідер США Дональд Трамп зрозумів позицію України щодо територій.