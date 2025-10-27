Зустріч Зеленського з Трампом — про що говорили лідери

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент України Володимир Зеленський розкрив, про що говорив з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом під час зустрічі. За його словами, йшлося не лише про ракети Tomahawk.

Про це глава держави розповів в інтервʼю Axios у понеділок, 27 жовтня.

Переговори Зеленського і Трампа

Український лідер повідомив, що з Трампом обговорювали постачання різних видів озброєння, а не лише Tomahawk.

За словами Зеленського, США мають багато зброї, яка знадобилася б Україні. Крім того, вона не потребує багато часу для навчання.

Переговори щодо закінчення війни

Глава держави наголосив, що єдиним способом змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів є можливість для України завдавати ударів по військових та енергетичних цілях глибоко всередині Росії.

"Якщо Путін знає, що мовчання створює ризик "проблем з енергетичними об'єктами Росії", тоді він розмовлятиме", — додав Зеленський.

