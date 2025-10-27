Зустріч Зеленського з Трампом — про що говорили лідери

Зеленський розкрив, про що говорив з Трампом під час зустрічі
Президент України Володимир Зеленський розкрив, про що говорив з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом під час зустрічі. За його словами, йшлося не лише про ракети Tomahawk.
Про це глава держави розповів в інтервʼю Axios у понеділок, 27 жовтня.
Переговори Зеленського і Трампа
Український лідер повідомив, що з Трампом обговорювали постачання різних видів озброєння, а не лише Tomahawk.
За словами Зеленського, США мають багато зброї, яка знадобилася б Україні. Крім того, вона не потребує багато часу для навчання.
Переговори щодо закінчення війни
Глава держави наголосив, що єдиним способом змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів є можливість для України завдавати ударів по військових та енергетичних цілях глибоко всередині Росії.
"Якщо Путін знає, що мовчання створює ризик "проблем з енергетичними об'єктами Росії", тоді він розмовлятиме", — додав Зеленський.
