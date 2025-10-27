Видео
Главная Новости дня Зеленский обсудил с главой МО Хорватии военную помощь

Зеленский обсудил с главой МО Хорватии военную помощь

Дата публикации 27 октября 2025 20:26
обновлено: 20:58
Зеленский встретился с министром обороны Хорватии - что обсудили
Президент встретился с вице-премьер-министром Хорватии. Фото: Офис Президента

В понедельник, 27 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром и министром обороны Хорватии Иваном Анушичем. Во время разговора он выразил благодарность хорватскому правительству и народу за постоянную поддержку Украины и за каждый пакет военной помощи.

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram.

По словам Зеленского, Хорватия уже выделила 14-й пакет помощи Украине, а также планирует предоставить 15-й до конца года.

Стороны обсудили важность реализации совместных проектов в рамках инициативы PURL, в частности относительно средств противовоздушной обороны, а также возможности использования механизма SAFE.

Особое внимание уделили вопросу ветеранской политики, которая является актуальной и значимой для Украины. Зеленский отметил, что Украина заинтересована в обмене опытом с Хорватией в этой сфере.

Напомним, что Владимир Зеленский в понедельник, 27 октября, провел встречу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. В частности, стороны обсудили давление на Россию.

А ранее украинский лидер объяснил, о чем разговаривал с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Вашингтоне.

Владимир Зеленский военная помощь Хорватия война в Украине поддержка
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
