Україна
Зеленський узгодив з Литвою кроки щодо санкційного тиску на РФ

Зеленський узгодив з Литвою кроки щодо санкційного тиску на РФ

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 20:21
Оновлено: 20:57
Зеленський узгодив кроки щодо санкційного тиску на РФ із Литвою
Володимир Зеленський та спікер Литви. Фото: Х Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом, який прибув до України з першим офіційним візитом на цій посаді. Під час переговорів сторони обговорили реалізацію українських ініціатив PURL і SAFE, а також можливості спільного виробництва озброєння та подальше просування європейської інтеграції України.

Про це повідомив глава держави у Telegram у вівторок, 28 жовтня.

Читайте також:

Литва підтвердила непохитну підтримку України

Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням посилення санкційного тиску на Росію. Зеленський наголосив на важливості підготовки 20-го пакету санкцій Євросоюзу, який, на його думку, має включати нові обмеження проти банківського сектору РФ, тіньового флоту та російських пропагандистів.

Президент подякував литовській стороні за послідовну та надійну підтримку України, відзначивши внесок президента, уряду, парламенту й народу Литви.

"Ми впевнені у цій підтримці й відчуваємо її щодня", — підкреслив Зеленський.

Зеленський узгодив з Литвою кроки щодо санкційного тиску на РФ - фото 1
Володимир Зеленський. Фото: X Володимира Зеленського

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зустрівся з Міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелом. Політики говорили про енергетику України та тиск на РФ, зокрема — створення спецтрибуналу.

А також Президент України провів зустріч із віцепрем’єр-міністром та міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем. Під час розмови він висловив вдячність хорватському уряду та народу за постійну підтримку України та за кожен пакет військової допомоги.

Володимир Зеленський санкції проти Росії санкції Литва війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
