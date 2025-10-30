Зеленский рассказал о новых санкциях против России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В четверг, 30 октября, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против России. Глава государств отметил, что санкционных шагов партнеров будет еще больше, и уже есть соответствующие сигналы.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о новых санкциях против России

Президент Зеленский сообщил, что уже есть первые детальные оценки от разведки относительно влияния новых санкций партнеров на российскую военную машину. Он отметил, что на основе этого будет скорректирована коммуникация с партнерами в подготовке новых санкций.

"Фиксируем существенные убытки России от уже примененных ограничений в отношении нефтяных компаний и предполагаем, что при условии продолжения принципиального и последовательного давления на Москву их потери только от тех ограничений, которые были применены недавно, составят не менее 50 миллиардов долларов в год", — проинформировал президент.

В то же время он добавил, что санкционных шагов партнеров будет еще больше, и уже есть соответствующие сигналы. По словам Зеленского, объемы поставок нефти от арабских государств на мировой рынок точно могут не допустить никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке, которыми пугают россияне.

"Также налажен регулярный обмен данными с ключевыми государствами относительно российских лиц и схем, которые заслуживают применения санкций, и значительную часть наших предложений партнеры учитывают. Спасибо за это. Должны быть также полностью реализованы меры по российскому танкерному флоту, о которых мы говорили с европейскими лидерами на встрече Коалиции желающих на прошлой неделе", — сказал глава государства.

А также добавил, что руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил и о настроении и ближайших планах руководства Китая в контексте войны России против нашего государства.

"Важно, чтобы Китай присоединился к усилиям ради остановки постоянных российских попыток расширить и затянуть войну. Будут соответствующие поручения нашим дипломатам на основе информации о встречах, которые состоялись на днях в регионе. Спасибо всем, кто помогает!", — резюмировал украинский лидер.

Напомним, что недавно Зеленский согласовал с Литвой шаги по санкционному давлению на Россию.

Также мы информировали, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет санкций против России.