Зеленський розповів про нові санкції проти Росії

У четвер, 30 жовтня, Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти Росії. Глава держав зазначив, що санкційних кроків партнерів буде ще більше, і вже є відповідні сигнали.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський про нові санкції проти Росії

Президент Зеленський повідомив, що вже є перші детальні оцінки від розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну машину. Він зазначив, що на основі цього буде скореговано комунікацію з партнерами в підготовці нових санкцій.

"Фіксуємо суттєві збитки Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік", — поінформував президент.

Водночас він додав, що санкційних кроків партнерів буде ще більше, і вже є відповідні сигнали. За словами Зеленського, обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни.

"Також налагоджений регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій, і значну частину наших пропозицій партнери враховують. Дякую за це. Мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту, про які ми говорили з європейськими лідерами на зустрічі Коаліції охочих минулого тижня", — сказав глава держави.

А також додав, що керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів і щодо настрою та найближчих планів керівництва Китаю в контексті війни Росії проти нашої держави.

"Важливо, щоб Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних російських намагань розширити та затягнути війну. Будуть відповідні доручення нашим дипломатам на основі інформації про зустрічі, які відбулися цими днями в регіоні. Дякую всім, хто допомагає!", — резюмував український лідер.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський узгодив з Литвою кроки щодо санкційного тиску на Росію.

Також ми інформували, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет санкцій проти Росії.