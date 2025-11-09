Видео
Главная Новости дня Зеленский подписал новые санкционные решения — детали

Зеленский подписал новые санкционные решения — детали

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 15:07
обновлено: 16:04
Зеленский ввел новые санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В воскресенье, 9 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые решения о санкциях. Следовательно, глава государства подписал два указа о внедрении решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и "нормализовать" оккупацию украинских территорий. Также недавно появилось и демонстративное политическое решение России о применении "санкций" против украинских чиновников, в частности против Премьер-министра Украины. Такое поведение России заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления", — отметил Зеленский.

Итак, первый указ вводит санкции против восьми физических лиц, которые являются участниками преступлений против Украины и украинцев, присвоили имущество аграрного сектора, зерновые культуры, объекты культурного наследия, ведут информационные операции против нашего государства и внедряют образовательные стандарты РФ с антиукраинскими нарративами на временно оккупированных территориях Украины.

Отныне под санкциями — российские чиновники, агент ФСБ по информационным диверсиям, представитель информационного управления Генштаба России. А также приближенный к российскому главе финансист Кирилл Дмитриев, который занимается привлечением российских инвестиций в ключевые отрасли экономики иностранных государств, и лица, которые оправдывают вооруженную агрессию РФ.

Глава государства подчеркнул, что Украина предоставит наши предложения по новым санкциям соответствующим партнерам.

Вторым указом введены санкции против пяти юридических лиц — российских издательств, которые работают на оправдание агрессии, распространение российской пропаганды в мире, а также насаждение антиукраинских настроений на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Зеленський санкції
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что 6 ноября Зеленский подписал очередной санкционный пакет против России.

Ранее Зеленский объявил о согласовании новых направлений санкционной политики, направленной на усиление давления на российский военно-промышленный комплекс.

Владимир Зеленский санкции против России санкции война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
