Канада ввела санкции против программы беспилотников РФ — реакция Зеленского

Канада ввела новый пакет санкций против российской программы беспилотников, теневого флота и цифровой инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и усиление давления на страну-агрессора.

Об этом глава государства написал в своем Telegram в среду, 12 ноября.

Новые санкции Канады против России

Новые ограничения касаются российской программы беспилотников, цифровой инфраструктуры, которая используется для гибридной войны, торговли сжиженным природным газом СПГ и ста кораблей так называемого "теневого флота".

Президент подчеркнул, что принятые санкции являются весомым вкладом в совместную борьбу с агрессором и важным шагом к установлению справедливого мира.

"Россия учитывает только давление, и принятые санкции — это реальная инвестиция в мир. Мы полностью поддерживаем это решение. Хорошо, что оно предусматривает дальнейшие ограничения на торговлю российскими энергоносителями, и должны полностью лишить Москву ее источников прибыли", — написал Зеленский.

