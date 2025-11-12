Видео
Главная Новости дня Канада ввела санкции против РФ — Зеленский отреагировал

Канада ввела санкции против РФ — Зеленский отреагировал

Дата публикации 12 ноября 2025 21:06
обновлено: 22:22
Канада ввела санкции против программы беспилотников РФ — реакция Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Канада ввела новый пакет санкций против российской программы беспилотников, теневого флота и цифровой инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и усиление давления на страну-агрессора.

Об этом глава государства написал в своем Telegram в среду, 12 ноября.

Новые санкции Канады против России

Новые ограничения касаются российской программы беспилотников, цифровой инфраструктуры, которая используется для гибридной войны, торговли сжиженным природным газом СПГ и ста кораблей так называемого "теневого флота".

Президент подчеркнул, что принятые санкции являются весомым вкладом в совместную борьбу с агрессором и важным шагом к установлению справедливого мира.

"Россия учитывает только давление, и принятые санкции — это реальная инвестиция в мир. Мы полностью поддерживаем это решение. Хорошо, что оно предусматривает дальнейшие ограничения на торговлю российскими энергоносителями, и должны полностью лишить Москву ее источников прибыли", — написал Зеленский.

Канада запровадила нові санкції проти РФ
Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот Telegram

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о результатах санкционного давления на Россию.

А также президент Украины ввел новые ограничения против россиян и компаний в стране-агрессоре.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
