Трамп анонсировал законопроект о санкциях против стран, ведущих бизнес с РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенный Сенатом законопроект о санкциях против стран, ведущих бизнес с РФ — его "не оскорбит". Таким образом он проявил, что поддержит многомесячные усилия по пресечению финансирования Москвы.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Республиканцы разрабатывают законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции и тому подобное в отношении любой страны, ведущей бизнес с Россией", — сказал Трамп журналистам.

Ранее в октябре, лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что готов вынести на голосование законопроект, который давно продвигает сенатор Линдси Грэм, и который предусматривает санкции против РФ. В то же время он говорил, что "не хочет ставить жесткие сроки".

Как известно, данный законопроект позволит Трампу вводить пошлины до 500% на импорт стран, которые покупают российские энергоносители и не оказывают активную поддержку Украине. В первую очередь это касается крупных потребителей российской энергии, таких как Китай и Индия.

"Мы можем добавить к этому Иран", — сказал Трамп, ее вдаваясь в подробности.

Bloomberg отмечает, что демократы и некоторые республиканцы в Конгрессе продвигают законопроект, который накажет Россию за продолжение войны против Украины. Однако Трамп неохотно поддерживал его, пытаясь убедить главу Кремля Владимира Путина начать мирные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не входит санкции против РФ лишь для того, чтобы об этом сказать. Наоборот, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы они работали.

При этом Рубио сообщил журналистам, что у США фактически не осталось возможностей для ведения новых санкций против РФ.