Головна Новини дня Прибрати "до останньої молекули" — Трамп залишить ЄС без нафти РФ

Прибрати "до останньої молекули" — Трамп залишить ЄС без нафти РФ

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 04:04
Оновлено: 04:14
Трамп хоче повністю витіснити РФ з нафтогазового ринку ЄС — планує продавати своє паливо
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США вирішили прибрати російський газ з Європи "до останньої молекули". Посадові особи США здійснювали поїздки по країнах Європи для просування американських енергоносіїв замість російського палива.

Про це у своєму аналітичному матеріалі пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

Читайте також:

Яку гру веде Трамп

У матеріалі наголошується, що кампанія американських чиновників збіглася зі спробою нафтотрейдера Gunvor придбати закордонні активи російського ЛУКОЙЛа, проти якого США ввели санкції. Це створило складнощі для нафтотрейдера, оскільки ЗМІ в той момент зосередилися на минулих зв'язках компанії з Росією.

США на офіційному рівні вимагають від союзників припинити закупівлі російського газу і нафти. Американські делегації на переговорах з іншими країнами щоразу порушують питання про постачання енергоресурсів з Росії та Ірану, розповів глава МВС США Даг Бургум. Аналогічні зусилля США вживають щодо азійських країн.

"Вони (європейці) категорично заявили, що до кінця наступного, 2026 року, повністю припинять імпорт російського газу в будь-якому вигляді. До кінця цього року, як і раніше, можна купувати російський газ за спотовими контрактами. Можна купувати газ з Росії за контрактом у 2026 році. Але як тільки настане перше січня 2027-го, російського газу більше не буде", — заявив американський міністр енергетики Крістофер Райт.

Винятків для себе домоглася Угорщина, проте її прем'єр Віктор Орбан розійшовся з Білим домом у термінах послаблень. Будапешт стверджує, що виняток діє безстроково, Вашингтон — один рік.

Раніше повідомлялось, що російська компанія ЛУКОЙЛ оголосила про форс-мажор на іракському нафтовому родовищі "Західна Курна-2". Через санкції Ірак призупинив усі виплати готівкою та сирою нафтою компанії. 

Також стало відомо, що Трамп заявив про готовність знизити мита для Індії. Американському лідеру сподобалось, що Індія значно скоротила закупівлі російської нафти.

санкції проти Росії Європейський союз росія США Дональд Трамп газ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
