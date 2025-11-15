Трамп хочет полностью вытеснить РФ с нефтегазового рынка ЕС — планирует продавать свое топливо

Убрать "до последней молекулы" — Трамп оставит ЕС без нефти РФ
США решили убрать российский газ из Европы "до последней молекулы". Должностные лица США совершали поездки по странам Европы для продвижения американских энергоносителей вместо российского топлива.
Об этом в своем аналитическом материале пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Какую игру ведет Трамп
В материале отмечается, что кампания американских чиновников совпала с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести зарубежные активы российского ЛУКОЙЛа, против которого США ввели санкции. Это создало сложности для нефтетрейдера, поскольку СМИ в тот момент сосредоточились на прошлых связях компании с Россией.
США на официальном уровне требуют от союзников прекратить закупки российского газа и нефти. Американские делегации на переговорах с другими странами каждый раз поднимают вопрос о поставках энергоресурсов из России и Ирана, рассказал глава МВД США Даг Бургум. Аналогичные усилия США предпринимают в отношении азиатских стран.
"Они (европейцы) категорически заявили, что до конца следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ из России по контракту в 2026 году. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет", — заявил американский министр энергетики Кристофер Райт.
Исключений для себя добилась Венгрия, однако ее премьер Виктор Орбан разошелся с Белым домом в сроках послаблений. Будапешт утверждает, что исключение действует бессрочно, Вашингтон — один год.
Ранее сообщалось, что российская компания ЛУКОЙЛ объявила о форс-мажоре на иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2". Из-за санкций Ирак приостановил все выплаты наличными и сырой нефтью компании.
Также стало известно, что Трамп заявил о готовности снизить пошлины для Индии. Американскому лидеру понравилось, что Индия значительно сократила закупки российской нефти.
