Убрать "до последней молекулы" — Трамп оставит ЕС без нефти РФ

Убрать "до последней молекулы" — Трамп оставит ЕС без нефти РФ

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 04:04
обновлено: 04:14
Трамп хочет полностью вытеснить РФ с нефтегазового рынка ЕС — планирует продавать свое топливо
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США решили убрать российский газ из Европы "до последней молекулы". Должностные лица США совершали поездки по странам Европы для продвижения американских энергоносителей вместо российского топлива.

Об этом в своем аналитическом материале пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:

Какую игру ведет Трамп

В материале отмечается, что кампания американских чиновников совпала с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести зарубежные активы российского ЛУКОЙЛа, против которого США ввели санкции. Это создало сложности для нефтетрейдера, поскольку СМИ в тот момент сосредоточились на прошлых связях компании с Россией.

США на официальном уровне требуют от союзников прекратить закупки российского газа и нефти. Американские делегации на переговорах с другими странами каждый раз поднимают вопрос о поставках энергоресурсов из России и Ирана, рассказал глава МВД США Даг Бургум. Аналогичные усилия США предпринимают в отношении азиатских стран.

"Они (европейцы) категорически заявили, что до конца следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ из России по контракту в 2026 году. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет", — заявил американский министр энергетики Кристофер Райт.

Исключений для себя добилась Венгрия, однако ее премьер Виктор Орбан разошелся с Белым домом в сроках послаблений. Будапешт утверждает, что исключение действует бессрочно, Вашингтон — один год.

Ранее сообщалось, что российская компания ЛУКОЙЛ объявила о форс-мажоре на иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2". Из-за санкций Ирак приостановил все выплаты наличными и сырой нефтью компании.

Также стало известно, что Трамп заявил о готовности снизить пошлины для Индии. Американскому лидеру понравилось, что Индия значительно сократила закупки российской нефти.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
