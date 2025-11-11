Трамп доволен, что Индия сократила покупку нефти РФ — пообещал снизить пошлины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов снизить пошлины для Индии. Американскому лидеру понравилось, что Индия значительно сократила закупки российской нефти.

Об этой уступке политик сообщил во время церемонии принятия присяги послом Республики Индия в США.

Заявление Трампа об Индии и нефти РФ

Во время общения с журналистами в Белом доме Дональда Трампа спросили, готов ли он пойти на уменьшение тарифов для Нью-Дели. Он пояснил, что высокие пошлины были связаны именно с закупками энергоносителей из РФ.

"Тарифы на Индию чрезвычайно высокие из-за российской нефти. Они приостановили закупки — значительно уменьшили импорт. Да, мы уменьшим тарифы", — сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, о каком именно снижении идет речь, президент США ответил, что это произойдет "на каком-то этапе".

Слова Трампа подтверждают предыдущие сообщения о том, что Индия в основном прекратила покупать российскую нефть после введения санкций и тарифов со стороны Вашингтона. В конце октября СМИ сообщали, что индийские нефтеперерабатывающие компании не делали новых заказов на покупку российской нефти, ожидая разъяснений от правительства и поставщиков.

Мы уже сообщали, что нефтеперерабатывающие компании Китая начали отказываться от покупки нефти РФ. Общий объем нефти составляет почти половину всего импорта РФ в Китай.

Тем временем российская компания "Лукойл" объявила о форс-мажоре на иракском месторождении "Западная Курна-2". Лукойл рискует остановить производство и выйти из проекта.