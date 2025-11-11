Трамп задоволений, що Індія скоротила купівлю нафти РФ — пообіцяв знизити мита

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність Сполучених Штатів знизити мита для Індії. Американському лідеру сподобалось, що Індія значно скоротила закупівлі російської нафти.

Про цю поступку політик повідомив під час церемонії складання присяги послом Республіки Індія у США.

Заява Трампа про Індію та нафту РФ

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Дональда Трампа запитали, чи готовий він піти на зменшення тарифів для Нью-Делі. Він пояснив, що високі мита були пов'язані саме із закупівлями енергоносіїв з РФ.

"Тарифи на Індію надзвичайно високі через російську нафту. Вони призупинили закупівлі — значно зменшили імпорт. Так, ми зменшимо тарифи", — сказав Трамп.

На уточнювальне запитання, про яке саме зниження йдеться, президент США відповів, що це відбудеться "на якомусь етапі".

Слова Трампа підтверджують попередні повідомлення про те, що Індія здебільшого припинила купувати російську нафту після запровадження санкцій і тарифів з боку Вашингтона. Наприкінці жовтня ЗМІ повідомляли, що індійські нафтопереробні компанії не робили нових замовлень на купівлю російської нафти, очікуючи на роз'яснення від уряду та постачальників.

Ми вже повідомляли, що нафтопереробні компанії Китаю почали відмовлятися від купівлі нафти РФ. Загальний обсяг нафти становить майже половину усього імпорту РФ до Китаю.

Тим часом російська компанія "Лукойл" оголосила про форс-мажор на іракському родовищі "Західна Курна-2". Лукойл ризикує зупинити виробництво вийти з проєкту.