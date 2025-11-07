Індія почала відмовлятись від нафти РФ — Трамп розповів подробиці

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія "значною мірою" припинила закуповувати нафту в Росії, посилаючись на свій діалог із прем’єр-міністром Нарендрою Моді. Ця заява була зроблена на тлі обговорення торгівельних угод та запрошення від індійського прем'єра відвідати країну

Про це Дональд Трамп повідомив, спілкуючись із представниками преси, повідомляє Телеграм-канал Donald Trump українською.

Позитивні перемовини та зменшення закупівель

Дональд Трамп прокоментував перебіг торгівельних переговорів із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, назвавши їх успішними. Під час спілкування з журналістами він також несподівано торкнувся теми припинення Індією закупівель російської нафти, підкресливши, що відносини між ними мають особистий і дружній характер.

"Він зупинився, значною мірою перестав купувати нафту в Росії. Він мій друг, ми спілкуємось, і він хоче, щоб я приїхав, тож ми це вирішимо. Я поїду. У мене була чудова поїздка туди з прем'єр-міністром Моді. Він чудова людина", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що найбільші нафтопереробні заводи Індії справді припинили купувати сировину в Росії. Це відбулося після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Ми вже повідомляли, що нафтопереробні компанії Китаю почали відмовлятися від купівлі російської нафти. Загальний обсяг нафти, від якої відмовилися як державні, так і приватні компанії КНР, становить майже половину усього нафтового імпорту РФ до Китаю.

Крім того, стало відомо, що Сили оборони України завдали точного удару по нафтотерміналу в Туапсе. Уражено інфраструктуру "РН-Туапсинського НПЗ" — одного з найбільших нафтопереробних підприємств.