Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп поговорив з Моді — Індія відмовляється від російської нафти

Трамп поговорив з Моді — Індія відмовляється від російської нафти

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 00:35
Оновлено: 00:57
Індія почала відмовлятись від нафти РФ — Трамп розповів подробиці
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія "значною мірою" припинила закуповувати нафту в Росії, посилаючись на свій діалог із прем’єр-міністром Нарендрою Моді. Ця заява була зроблена на тлі обговорення торгівельних угод та запрошення від індійського прем'єра відвідати країну

Про це Дональд Трамп повідомив, спілкуючись із представниками преси, повідомляє Телеграм-канал Donald Trump українською.  

Реклама
Читайте також:

Позитивні перемовини та зменшення закупівель

Дональд Трамп прокоментував перебіг торгівельних переговорів із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, назвавши їх успішними. Під час спілкування з журналістами він також несподівано торкнувся теми припинення Індією закупівель російської нафти, підкресливши, що відносини між ними мають особистий і дружній характер.

"Він зупинився, значною мірою перестав купувати нафту в Росії. Він мій друг, ми спілкуємось, і він хоче, щоб я приїхав, тож ми це вирішимо. Я поїду. У мене була чудова поїздка туди з прем'єр-міністром Моді. Він чудова людина", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що найбільші нафтопереробні заводи Індії справді припинили купувати сировину в Росії. Це відбулося після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Ми вже повідомляли, що нафтопереробні компанії Китаю почали відмовлятися від купівлі російської нафти. Загальний обсяг нафти, від якої відмовилися як державні, так і приватні компанії КНР, становить майже половину усього нафтового імпорту РФ до Китаю.

Крім того, стало відомо, що Сили оборони України завдали точного удару по нафтотерміналу в Туапсе. Уражено інфраструктуру "РН-Туапсинського НПЗ" — одного з найбільших нафтопереробних підприємств.

санкції проти Росії росія США Індія Дональд Трамп нафта Нарендра Моді
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації