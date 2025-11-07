Индия начала отказываться от нефти РФ — Трамп рассказал подробности

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия "в значительной степени" прекратила закупать нефть у России, ссылаясь на свой диалог с премьер-министром Нарендрой Моди. Это заявление было сделано на фоне обсуждения торговых соглашений и приглашения от индийского премьера посетить страну.

Об этом Дональд Трамп сообщил, общаясь с представителями прессы, сообщает Телеграмм-канал Donald Trump українською.

Положительные переговоры и уменьшение закупок

Дональд Трамп прокомментировал ход торговых переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, назвав их успешными. Во время общения с журналистами он также неожиданно затронул тему прекращения Индией закупок российской нефти, подчеркнув, что отношения между ними носят личный и дружеский характер.

"Он остановился, в значительной степени перестал покупать нефть в России. Он мой друг, мы общаемся, и он хочет, чтобы я приехал, так что мы это решим. Я поеду. У меня была замечательная поездка туда с премьер-министром Моди. Он замечательный человек", — сказал Трамп.

Напомним, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Индии действительно прекратили покупать сырье в России. Это произошло после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Мы уже сообщали, что нефтеперерабатывающие компании Китая начали отказываться от покупки российской нефти. Общий объем нефти, от которой отказались как государственные, так и частные компании КНР, составляет почти половину всего нефтяного импорта РФ в Китай.

Кроме того, стало известно, что Силы обороны Украины нанесли точный удар по нефтетерминалу в Туапсе. Поражена инфраструктура "РН-Туапсинский НПЗ" — одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий.