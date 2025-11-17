США и ЕС ударят по теневому флоту РФ — что заявил Макрон

Президента Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки совместно работают над усилением антироссийских санкций и противодействием так называемому "теневому флоту" России. Этот флот, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, финансирует более трети военных действий Кремля.

Об этом французский лидер заявил во время совместного брифинга с Президентом Украины, сообщают Новини.LIVE.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что последние месяцы были "обозначены решениями, которые стали настоящими поворотными моментами", и выразил надежду на завершение войны до 2027 года.

Французский лидер отметил, что ключевое значение имеет объединение Евросоюза с США и другими ключевыми партнерами для продолжения давления на Российскую Федерацию.

По его мнению, важным шагом стало решение о введении санкций против российских нефтяных гигантов, которое он назвал "поворотным моментом".

"Этот шаг начнет давать свои плоды одновременно с усилением наших действий против российского "теневого флота", который финансирует более трети российских военных действий. Я по-прежнему решительно настроен достичь этого мира. Я считаю, что нужно продолжать усиливать давление, как мы это делаем с помощью санкций и борьбы с "теневым флотом"",— заявил Эммануэль Макрон.

Конгресс США уже работает над санкциями

Сообщение сенатора США Линдси Грэма. Фото: Скриншот

Между тем сенатор Линдси Грэм сообщил в соцсети X, что Конгресс США начал работу по законопроекту о жестких санкциях против РФ и этот законопроект поддерживает Дональд Трамп.

По словам Грэма, это даст Трампу "больше гибкости и силы", чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам. Сенатор добавил, что документ имеет поддержку обеих партий и в Сенате, и в Палате представителей.

Напомним, Дональд Трамп решил поддержать законопроект Конгресса о санкциях против стран, которые ведут бизнес с РФ. Этот законопроект позволит Трампу вводить пошлины до 500% на импорт стран, которые покупают российские энергоносители.

А Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США решили полностью убрать российские газ и нефть из Европы "до последней молекулы". Чиновники США посещали Европу для продвижения американских энергоносителей.