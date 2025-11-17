Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон о "теневом флоте" РФ — ЕС и США работают над санкциями

Макрон о "теневом флоте" РФ — ЕС и США работают над санкциями

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 23:34
обновлено: 23:34
США и ЕС ударят по теневому флоту РФ — что заявил Макрон
Президента Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки совместно работают над усилением антироссийских санкций и противодействием так называемому "теневому флоту" России. Этот флот, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, финансирует более трети военных действий Кремля.

Об этом французский лидер заявил во время совместного брифинга с Президентом Украины, сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Санкции против нефтяных гигантов - "поворотный момент"

Эммануэль Макрон подчеркнул, что последние месяцы были "обозначены решениями, которые стали настоящими поворотными моментами", и выразил надежду на завершение войны до 2027 года.

Французский лидер отметил, что ключевое значение имеет объединение Евросоюза с США и другими ключевыми партнерами для продолжения давления на Российскую Федерацию.
По его мнению, важным шагом стало решение о введении санкций против российских нефтяных гигантов, которое он назвал "поворотным моментом".

"Этот шаг начнет давать свои плоды одновременно с усилением наших действий против российского "теневого флота", который финансирует более трети российских военных действий. Я по-прежнему решительно настроен достичь этого мира. Я считаю, что нужно продолжать усиливать давление, как мы это делаем с помощью санкций и борьбы с "теневым флотом"",— заявил Эммануэль Макрон.

Конгресс США уже работает над санкциями

Макрон про "тіньовий флот" РФ – ЄС та США працюють над санкціями - фото 1
Сообщение сенатора США Линдси Грэма. Фото: Скриншот

Между тем сенатор Линдси Грэм сообщил в соцсети X, что Конгресс США начал работу по законопроекту о жестких санкциях против РФ и этот законопроект поддерживает Дональд Трамп.

По словам Грэма, это даст Трампу "больше гибкости и силы", чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам. Сенатор добавил, что документ имеет поддержку обеих партий и в Сенате, и в Палате представителей.

Напомним, Дональд Трамп решил поддержать законопроект Конгресса о санкциях против стран, которые ведут бизнес с РФ. Этот законопроект позволит Трампу вводить пошлины до 500% на импорт стран, которые покупают российские энергоносители.

А Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США решили полностью убрать российские газ и нефть из Европы "до последней молекулы". Чиновники США посещали Европу для продвижения американских энергоносителей.

санкции против России Европейский союз США Эммануэль Макрон Дональд Трамп нефть
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации