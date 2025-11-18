Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп назвал условие для подписания пакета санкций против РФ

Трамп назвал условие для подписания пакета санкций против РФ

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 08:37
обновлено: 08:38
Санкции США против России — Трамп назвал условие для подписания нового пакета
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп готов поддержать новый законопроект о введении санкций против стран, которые продолжают вести бизнес с Россией. Впрочем, он настаивает на том, чтобы окончательное решение по любым санкциям оставалось за главой Белого дома.

Об этом сообщил изданию Reuters высокопоставленный чиновник из Белого дома.

Реклама
Читайте также:

Трамп готов ввести ограничения против РФ

Накануне американский президент сообщил журналистам, что доволен работой республиканцев над инициативой, которая предусматривает давление на страны, продолжающие бизнес с РФ из-за нежелания Москвы заключить мирное соглашение с Украиной. Трамп предложил также расширить санкционный пакет, включив в него Иран.

Авторами законопроекта выступили сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик, которые предлагают наказывать государства, покупающие российские энергоресурсы. Заявления Трампа могут разблокировать голосование в Конгрессе, которое ранее откладывали — частично из-за желания президента взамен ввести пошлины на импортные товары из Индии, второго крупнейшего покупателя российской нефти.

В Белом доме отметили, что поддержка главы государства будет зависеть от того, будет ли он иметь возможность контролировать применение санкций.

"Для нас принципиально, чтобы в пакете было положение, которое гарантирует президенту право окончательного решения", — заявил чиновник.

В то же время администрация продолжает дипломатические контакты с Россией по завершению войны против Украины, хотя эта тема "не в центре информационного поля", отметил представитель Белого дома.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС совместно с США работают над усилением давления на РФ и блокировкой "теневого флота" страны-агрессора.

Также финский президент Александер Стубб высказался о подходе Трампа к воздействию на Россию.

санкции против России США Дональд Трамп Белый дом война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации