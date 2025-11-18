Санкции США против России — Трамп назвал условие для подписания нового пакета

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп готов поддержать новый законопроект о введении санкций против стран, которые продолжают вести бизнес с Россией. Впрочем, он настаивает на том, чтобы окончательное решение по любым санкциям оставалось за главой Белого дома.

Об этом сообщил изданию Reuters высокопоставленный чиновник из Белого дома.

Реклама

Читайте также:

Трамп готов ввести ограничения против РФ

Накануне американский президент сообщил журналистам, что доволен работой республиканцев над инициативой, которая предусматривает давление на страны, продолжающие бизнес с РФ из-за нежелания Москвы заключить мирное соглашение с Украиной. Трамп предложил также расширить санкционный пакет, включив в него Иран.

Авторами законопроекта выступили сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик, которые предлагают наказывать государства, покупающие российские энергоресурсы. Заявления Трампа могут разблокировать голосование в Конгрессе, которое ранее откладывали — частично из-за желания президента взамен ввести пошлины на импортные товары из Индии, второго крупнейшего покупателя российской нефти.

В Белом доме отметили, что поддержка главы государства будет зависеть от того, будет ли он иметь возможность контролировать применение санкций.

"Для нас принципиально, чтобы в пакете было положение, которое гарантирует президенту право окончательного решения", — заявил чиновник.

В то же время администрация продолжает дипломатические контакты с Россией по завершению войны против Украины, хотя эта тема "не в центре информационного поля", отметил представитель Белого дома.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС совместно с США работают над усилением давления на РФ и блокировкой "теневого флота" страны-агрессора.

Также финский президент Александер Стубб высказался о подходе Трампа к воздействию на Россию.