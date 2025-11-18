Санкции США против России — Трамп назвал условие для подписания нового пакета

Трамп назвал условие для подписания пакета санкций против РФ
Президент США Дональд Трамп готов поддержать новый законопроект о введении санкций против стран, которые продолжают вести бизнес с Россией. Впрочем, он настаивает на том, чтобы окончательное решение по любым санкциям оставалось за главой Белого дома.
Об этом сообщил изданию Reuters высокопоставленный чиновник из Белого дома.
Трамп готов ввести ограничения против РФ
Накануне американский президент сообщил журналистам, что доволен работой республиканцев над инициативой, которая предусматривает давление на страны, продолжающие бизнес с РФ из-за нежелания Москвы заключить мирное соглашение с Украиной. Трамп предложил также расширить санкционный пакет, включив в него Иран.
Авторами законопроекта выступили сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик, которые предлагают наказывать государства, покупающие российские энергоресурсы. Заявления Трампа могут разблокировать голосование в Конгрессе, которое ранее откладывали — частично из-за желания президента взамен ввести пошлины на импортные товары из Индии, второго крупнейшего покупателя российской нефти.
В Белом доме отметили, что поддержка главы государства будет зависеть от того, будет ли он иметь возможность контролировать применение санкций.
"Для нас принципиально, чтобы в пакете было положение, которое гарантирует президенту право окончательного решения", — заявил чиновник.
В то же время администрация продолжает дипломатические контакты с Россией по завершению войны против Украины, хотя эта тема "не в центре информационного поля", отметил представитель Белого дома.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС совместно с США работают над усилением давления на РФ и блокировкой "теневого флота" страны-агрессора.
Также финский президент Александер Стубб высказался о подходе Трампа к воздействию на Россию.
Читайте Новини.LIVE!