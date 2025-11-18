Стубб охарактеризовал новый вектор Трампа против Кремля как кнут — призвал давить на олигархов РФ

Президент Финляндии Александер Стубб. Фото: Reuters

США должны продвигать новый раунд санкций против РФ, чтобы парализовать российскую промышленность и заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Сейчас Вашингтон находится "в режиме кнута", и санкции должны стать следующим шагом.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью изданию Politico.

Стратегия "Кнута" — олигархи как единственный рычаг влияния на Путина

Александер Стубб прокомментировал подход США к России, сравнив его со стратегией "пряника и кнута".

"Трамп либо берет пряник, либо берет кнут. Он попробовал пряник на Аляске и в своем телефонном разговоре с Путиным. А когда он понял, что россияне не собираются двигаться дальше и они не заинтересованы в мире, он применил кнут", — высказался Стубб.

По словам финского президента, для влияния на Кремль необходимо привлекать олигархов.

"Единственные человек, которых Путин слушает, — это олигархи. Если олигархи в России придут к выводу, что экономически это слишком сложно, тогда могут начать происходить определенные вещи", — отметил он.

Стубб также выразил пессимизм относительно перспектив прекращения огня в Украине.

"Я просто не вижу такого в ближайшей перспективе", — отметил он, ссылаясь на недавние разговоры с украинскими, американскими и европейскими коллегами.

Президент Финляндии ранее уже жестко высказывался в адрес российского диктатора. В интервью Associated Press Стубб насмешливо сравнил "достижения" Путина с действиями советского диктатора.

Он отметил, что россияне за все это время так и не смогли добраться до Киева, между тем завершается четвертый год войны. При этом Стубб напомнил, что диктатор СССР Сталин за четыре года был уже в Берлине. А Путин до Киева "не дошел и уже не дойдет".

Напомним, ЕС и США сейчас совместно работают над усилением антироссийских санкций и противодействием так называемому "теневому флоту" России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. А сенатор Линдси Грэм сообщил, что "с благословения Трампа" кипит работа в Конгрессе над законопроектом о пошлинах до 500% на импорт стран, которые покупают российские энергоносители.

А Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США решили полностью убрать российские газ и нефть из Европы, "до последней молекулы". Чиновники США посещали Европу для продвижения американских энергоносителей.