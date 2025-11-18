Відео
Головна Новини дня Трамп увімкнув "режим батога" проти РФ — Стубб про санкції США

Трамп увімкнув "режим батога" проти РФ — Стубб про санкції США

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 05:07
Оновлено: 04:07
Стубб схарактеризував новий вектор Трампа проти Кремля як батіг — закликав тиснути на олігархів РФ
Президент Фінляндії Александер Стубб. Фото: Reuters

США мають просувати новий раунд санкцій проти РФ, щоб паралізувати російську промисловість і змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Наразі Вашингтон перебуває "в режимі батога", і санкції мають стати наступним кроком.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв'ю виданню Politico.

Стратегія "Батога" — олігархи як єдиний важіль впливу на Путіна

Александер Стубб прокоментував підхід США до Росії, порівнявши його зі стратегією "пряника і батога".

"Трамп або бере пряник, або бере батіг. Він спробував пряник на Алясці та у своїй телефонній розмові з Путіним. А коли він зрозумів, що росіяни не збираються рухатися далі і вони не зацікавлені в мирі, він вжив батіг", — висловився Стубб.

За словами фінського президента, для впливу на Кремль необхідно залучати олігархів.

"Єдині людина, яких Путін слухає, — це олігархи. Якщо олігархи в Росії дійдуть висновку, що економічно це занадто складно, тоді можуть почати відбуватися певні речі", — зауважив він.

Стубб також висловив песимізм щодо перспектив припинення вогню в Україні.

"Я просто не бачу такого в найближчій перспективі", — зазначив він, посилаючись на нещодавні розмови з українськими, американськими та європейськими колегами.

Президент Фінляндії раніше вже жорстко висловлювався на адресу російського диктатора. В інтерв'ю Associated Press Стубб глузливо порівняв "досягнення" Путіна з діями радянського диктатора.

Він зазначив, що росіяни за весь цей час так і не змогли дістатися Києва, між тим завершується четвертий рік війни. При цьому Стубб нагадав, що диктатор СРСР Сталін за чотири роки був вже у Берліні. А Путін до Києва "не дійшов і вже не дійде".

Нагадаємо, ЄС та США зараз спільно працюють над посиленням антиросійських санкцій та протидією так званому "тіньовому флоту" Росії, заявив президент Франції Еммануель Макрон. А сенатор Ліндсі Грем повідомив, що "з благословіння Трампа" кипить робота в Конгресі над законопроєктом щодо мит до 500% на імпорт країн, які купують російські енергоносії.

А Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що США вирішили повністю прибрати російські газ та нафту з Європи, "до останньої молекули". Посадовці США відвідували Європу для просування американських енергоносіїв. 

санкції проти Росії США володимир путін Дональд Трамп Александр Стубб
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
