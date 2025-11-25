Зеленский ввел санкции против морских судов РФ - детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram.

Украина ввела санкции против 56 морских судов, которые на протяжении последних лет незаконно заходили во временно оккупированные Россией украинские порты и участвовали в вывозе продовольственной продукции. Речь идет о масштабных логистических операциях, которые наносили экономический ущерб государству и способствовали наполнению бюджета страны-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента во вторник, 25 ноября.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО, которым предусмотрено применение санкций к 56 морским судам, которые в 2022-2025 годах осуществляли незаконные заходы в порты, захваченные Россией, и вывозили украинскую продовольственную продукцию. В перечень попали суда, на которые загружали значительные объемы похищенной пшеницы, семян подсолнечника и других продовольственных товаров в закрытых портах Севастополя и Феодосии во временно оккупированном Крыму. Часть этих судов уже находится под санкциями ряда государств, среди которых страны Евросоюза, США и Швейцарии.

Некоторые из этих судов ходили под флагами не только России: 17 судов использовали флаги других государств, и Украина будет работать с соответствующими правительствами, чтобы прекратить выдачу таких лицензий. Лица, которые занимались запрещенными Украиной логистическими операциями, получали от этого финансовую выгоду и платили налоги в российский бюджет, что способствовало финансированию военных действий РФ. Украина и в дальнейшем будет усиливать давление на государство-агрессора, чтобы заставить Россию завершить войну против нашей страны.

