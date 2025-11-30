Видео
Главная Новости дня Украина усиливает санкционное давление на РФ — Зеленский

Украина усиливает санкционное давление на РФ — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 12:19
Украина объявила новые санкции против российских компаний и дроновых операторов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Украина приняла новые решения в рамках санкционной политики, существенно расширив перечень российских компаний и лиц, которые попадают под ограничения. Президент Владимир Зеленский отметил, что эти шаги направлены на дальнейшее давление на Россию и лишение ее ресурсов для ведения войны.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 30 ноября.

Читайте также:

Новая волна санкций Украины

В своем заявлении Владимир Зеленский объявил, что Украина синхронизировала санкционное давление с Соединенными Штатами и ввела ограничения против "Роснефти", ее предприятий и компаний, входящих в группу "Лукойл". По словам президента, эти санкции уже ощутимо ослабляют финансовые возможности российской военной машины.

Україна посилює санкційний тиск на РФ — Зеленський - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Будем делать эти наши санкции фактически совместными с партнерами, чтобы мир давил на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать, и чтобы российские убийцы действительно чувствовали, что давление есть", — отметил Зеленский.

Он также сообщил, что Украина вводит санкции против российских военных и причастных к организации массового использования дронов для атак на украинские города. Зеленский подчеркнул, что эти ограничения планируют согласовывать с партнерами, чтобы обеспечить максимально мощное международное давление на РФ. Президент уточнил приоритеты санкционной политики до конца года, среди которых - подготовка 20-го пакета санкций ЕС, усиление давления на теневой флот, военное производство РФ, коллаборационистов и пропагандистов.

Напомним, что Украина применила санкции к 56 иностранным судам, которые незаконно заходили в оккупированные порты и были привлечены к масштабным операциям по вывозу продовольствия.

Ранее мы также информировали, что сербский нефтеперерабатывающий завод NIS в Панчеве, который находится под контролем российского "Газпрома", полностью остановил работу из-за введенных санкций.

Владимир Зеленский санкции против России США санкции Роснефть
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
