Російський експортний завод зрідженого природного газу доставив свою першу, з моменту запровадження санкцій США у січні, партію газу до Китайської Народної Республіки. Газ був завантажений з ПАТ "Газпром" в Балтійському морі та прибув на імпортний термінал Бейхай на півдні Китаю.

Російський експортний завод зрідженого природного газу доставив свою першу партію до Китаю з моменту запровадження санкцій США у січні. Це є черговою ознакою посилення енергетичної співпраці між Пекіном та Москвою. Російське судно "Валера", яке в жовтні завантажило партію з об'єкта "Портова" ПАТ "Газпром" на Балтійському морі, прибуло до імпортного терміналу Бейхай на півдні Китаю в понеділок.

Як на "Валеру" , так і на "Портову" були накладені санкції адміністрації експрезидента США Джо Байдена, щоб перешкодити планам Росії щодо збільшення експорту СПГ. Китай, який не визнає цих санкцій, протягом останніх кількох місяців дедалі частіше купував підсанкційний російський газ. Це посилило енергетичні зв'язки між РФ та КНР.

Пекін також проігнорував наполягання президента США Дональда Трампа щодо припинення продажу російської нафти. Це, ймовірно, стане ключовою частиною торговельних переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі цього тижня. Загальний обсяг поставок російського СПГ до Китаю, включаючи поставки з несанкціонованих заводів, з вересня по листопад зріс приблизно на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що США відтермінували санкції проти АЗС нафтової компанії "Лукойл", які працюють за межами РФ, пояснивши це наміром міннімізувати економічні наслідки для кінцевих споживачів.

Раніше ми також інформували, що Туреччина продовжила контракти на імпорт газу РФ на один рік, залишаючись крупним ринком для російського газу, обходячи накладені на нього санкції.