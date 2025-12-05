Санкції проти Лукойла — США відтермінували обмеження проти АЗС

АЗС "Лукойл". Фото: Reuters

США відтермінували дію санкцій проти автозаправних станцій російської нафтової компанії "Лукойл", які працюють за межами країни-агресорки. Рішення пояснюють бажанням уникнути негативного впливу на споживачів та бізнес, що користується цими мережами.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.

Реклама

Читайте також:

Санкції проти "Лукойла" відтермінували до квітня 2026

Мінфін США відклав введення санкцій проти російської компанії до 26 квітня 2026 року. Таке рішення ухвалили в Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC), аби мінімізувати можливі економічні наслідки для звичайних споживачів та постачальників, які залежні від роботи цих заправних мереж.

За даними Reuters, під відтермінування підпадають приблизно двох тисячі АЗС "Лукойлу", розташованих у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці.

У США російська компанія володіє близько 200 автозаправками в штатах Нью-Джерсі, Пенсильванія та Нью-Йорк. Також "Лукойл" є одним із найбільших гравців паливного ринку в Молдові та Болгарії, керує близько 600 станціями в Туреччині та понад 300 — у Румунії.

Натомість у США наголошують, що санкції все ще залишаються чинними щодо самої корпорації "Лукойл", однак розширений перехідний період має забезпечити стабільність ринку на час адаптації бізнесу до нових вимог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній власник Pornhub зацікавився придбанням акцій компанії "Лукойл" за кордоном.

А також повідомлялося, що Євросоюз планує внести Росію до "чорного списку".