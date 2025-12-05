Произошел сбой в Cloudflare 5 декабря — что известно

В работе интернет-сервисов масштабный сбой — какая причина
Масштабный сбой произошел в работе многих онлайн-сервисов и веб-сайтов по всему миру. Причиной стали технические проблемы у компании Cloudflare, которая обеспечивает сеть доставки контента, облачную инфраструктуру и защиту от DDoS-атак.
О перебоях в работе сообщили на сайте компании в пятницу, 5 декабря.
В Cloudflare произошел сбой
Около 10:00 по киевскому времени тысячи пользователей по всему миру начали замечать серьезные проблемы в работе интернет-сервисов. В Cloudflare сразу отреагировали на ситуацию и сообщили о технических проблемах.
"Cloudflare выясняет проблемы с Cloudflare Dashboard и связанными API. Это может повлиять на клиентов, которые используют API Dashboard/Cloudflare, поскольку запросы могут не выполняться или отображаться с ошибками", — сообщили в компании.
По состоянию на 11:20 в компании сообщили об устранении проблемы. Специалисты продолжают наблюдать за работой сервисов.
"Исправление было внедрено, и мы отслеживаем результаты", — заявили в Cloudflare.
Отметим, что это уже второй случай масштабного сбоя в работе Cloudflare за последние три недели.
А также стало известно, что в России блокируют доступ к интернету пользователям VPN.
Читайте Новини.LIVE!