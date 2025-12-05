Произошел сбой в Cloudflare 5 декабря — что известно

Человек за ноутбуком. Иллюстративное фото: Freepik

Масштабный сбой произошел в работе многих онлайн-сервисов и веб-сайтов по всему миру. Причиной стали технические проблемы у компании Cloudflare, которая обеспечивает сеть доставки контента, облачную инфраструктуру и защиту от DDoS-атак.

О перебоях в работе сообщили на сайте компании в пятницу, 5 декабря.

В Cloudflare произошел сбой

Около 10:00 по киевскому времени тысячи пользователей по всему миру начали замечать серьезные проблемы в работе интернет-сервисов. В Cloudflare сразу отреагировали на ситуацию и сообщили о технических проблемах.

"Cloudflare выясняет проблемы с Cloudflare Dashboard и связанными API. Это может повлиять на клиентов, которые используют API Dashboard/Cloudflare, поскольку запросы могут не выполняться или отображаться с ошибками", — сообщили в компании.

По состоянию на 11:20 в компании сообщили об устранении проблемы. Специалисты продолжают наблюдать за работой сервисов.

"Исправление было внедрено, и мы отслеживаем результаты", — заявили в Cloudflare.

Сообщение о сбое в работе Cloudflare. Фото: скриншот cloudflarestatus.com

Отметим, что это уже второй случай масштабного сбоя в работе Cloudflare за последние три недели.

А также стало известно, что в России блокируют доступ к интернету пользователям VPN.