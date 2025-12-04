НА РФ усилят давление — ЕС внес Россию в черный список по отмыванию денег

Диктатор Путин на саммите в США. Фото: Reuters

Европейский Союз планирует включить РФ в свой "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Хотя официально об этом еще не сообщалось, информация о наличии соответствующего документа уже известна из источников журналистов.

Об этом пишет авторитетное издание Politico со ссылкой на чиновников ЕС.

Чем грозит РФ попадание в этот список

Согласно законодательству Европейского Союза, финансовые потоки, поступающие из стран, попавших в "черный список", или связанные с ними, подлежат усиленному контролю. Основная цель такой меры — защитить европейскую финансовую систему от "грязных" денег.

Включение в этот список усилит финансовое давление на Россию. Сейчас в "черный список" ЕС уже входят такие страны, как КНДР, Иран, Афганистан, Венесуэла, Сирия, Ливан, Вьетнам, Южная Африка и другие.

Ожидается, что в ближайшее время Евросоюз официально объявит об этом решении.

Напомним, цифровой банк, Wise начал блокировать банковские карты россиянам и белорусам из-за наложенных против РФ санкций Европейского Союза.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп включил "режим кнута" против РФ, когда ввел санкции против Кремля.