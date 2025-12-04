Видео
Главная Новости дня Евросоюз внесет РФ в "черный список" — в чем обвиняют

Евросоюз внесет РФ в "черный список" — в чем обвиняют

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 06:54
НА РФ усилят давление — ЕС внес Россию в черный список по отмыванию денег
Диктатор Путин на саммите в США. Фото: Reuters

Европейский Союз планирует включить РФ в свой "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Хотя официально об этом еще не сообщалось, информация о наличии соответствующего документа уже известна из источников журналистов.

Об этом пишет авторитетное издание Politico со ссылкой на чиновников ЕС.

Чем грозит РФ попадание в этот список

Согласно законодательству Европейского Союза, финансовые потоки, поступающие из стран, попавших в "черный список", или связанные с ними, подлежат усиленному контролю. Основная цель такой меры — защитить европейскую финансовую систему от "грязных" денег.

Включение в этот список усилит финансовое давление на Россию. Сейчас в "черный список" ЕС уже входят такие страны, как КНДР, Иран, Афганистан, Венесуэла, Сирия, Ливан, Вьетнам, Южная Африка и другие.

Ожидается, что в ближайшее время Евросоюз официально объявит об этом решении.

Напомним, цифровой банк, Wise начал блокировать банковские карты россиянам и белорусам из-за наложенных против РФ санкций Европейского Союза.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп включил "режим кнута" против РФ, когда ввел санкции против Кремля.

санкции против России Европейский союз россия деньги финансы
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
