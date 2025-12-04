НА РФ усилят давление — ЕС внес Россию в черный список по отмыванию денег

Евросоюз внесет РФ в "черный список" — в чем обвиняют
Европейский Союз планирует включить РФ в свой "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Хотя официально об этом еще не сообщалось, информация о наличии соответствующего документа уже известна из источников журналистов.
Об этом пишет авторитетное издание Politico со ссылкой на чиновников ЕС.
Чем грозит РФ попадание в этот список
Согласно законодательству Европейского Союза, финансовые потоки, поступающие из стран, попавших в "черный список", или связанные с ними, подлежат усиленному контролю. Основная цель такой меры — защитить европейскую финансовую систему от "грязных" денег.
Включение в этот список усилит финансовое давление на Россию. Сейчас в "черный список" ЕС уже входят такие страны, как КНДР, Иран, Афганистан, Венесуэла, Сирия, Ливан, Вьетнам, Южная Африка и другие.
Ожидается, что в ближайшее время Евросоюз официально объявит об этом решении.
Напомним, цифровой банк, Wise начал блокировать банковские карты россиянам и белорусам из-за наложенных против РФ санкций Европейского Союза.
Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп включил "режим кнута" против РФ, когда ввел санкции против Кремля.
Читайте Новини.LIVE!