Україна
Євросоюз внесе РФ до "чорного списку" — в чому звинувачують

Євросоюз внесе РФ до "чорного списку" — в чому звинувачують

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 06:54
НА РФ посилять тиск — ЄС вніс Росію до чорного списку з відмивання грошей
Диктатор Путін на саміті в США. Фото: Reuters

Європейський Союз планує включити РФ до свого "чорного списку" країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Хоча офіційно про це ще не повідомлялося, інформація про наявність відповідного документа вже відома з джерел журналістів.

Про це пише авторитетне видання Politico з посиланням на чиновників ЄС.

Читайте також:

Чим загрожує РФ потрапляння до цього списку

Згідно з законодавством Європейського Союзу, фінансові потоки, що надходять із країн, які потрапили до "чорного списку", або пов'язані з ними, підлягають посиленому контролю. Основна мета такого заходу — захистити європейську фінансову систему від "брудних" грошей.

Включення до цього списку посилить фінансовий тиск на Росію. Наразі до "чорного списку" ЄС вже входять такі країни, як КНДР, Іран, Афганістан, Венесуела, Сирія, Ліван, В'єтнам, Південна Африка та інші.

Очікується, що найближчим часом Євросоюз офіційно оголосить про це рішення.

Нагадаємо, цифровий банк, Wise почав блокувати банківські картки росіянам та білорусам через накладені проти РФ санкції Європейського Союзу. 

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп увімкнув "режим батога" проти РФ, коли ввів санкції проти Кремля. 

санкції проти Росії Європейський союз росія гроші фінанси
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
