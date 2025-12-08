Видео
Україна
Главная Новости дня РФ поставляет газ в Китай, обходя санкции США — СМИ

РФ поставляет газ в Китай, обходя санкции США — СМИ

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 14:08
Москва обходит санкции Вашингтона, поставляя газ в КНР
Газотранспортный терминал. Фото иллюстративное: Reuters

Российский экспортный завод сжиженного природного газа доставил свою первую, с момента введения санкций США в январе, партию газа в Китайскую Народную Республику. Газ был загружен с ПАО "Газпром" в Балтийском море и прибыл на импортный терминал Бэйхай на юге Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Китай все чаще покупает российский газ

Российский экспортный завод сжиженного природного газа доставил свою первую партию в Китай с момента введения санкций США в январе. Это является очередным признаком усиления энергетического сотрудничества между Пекином и Москвой. Российское судно "Валера", которое в октябре загрузило партию с объекта "Портовая" ПАО "Газпром" на Балтийском море, прибыло в импортный терминал Бейхай на юге Китая в понедельник.

Как на "Валеру", так и на "Портовую" были наложены санкции администрации экс-президента США Джо Байдена, чтобы помешать планам России по увеличению экспорта СПГ. Китай, который не признает этих санкций, в течение последних нескольких месяцев все чаще покупал подсанкционный российский газ. Это усилило энергетические связи между РФ и КНР.

Пекин также проигнорировал настояния президента США Дональда Трампа о прекращении продажи российской нефти. Это, вероятно, станет ключевой частью торговых переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели на этой неделе. Общий объем поставок российского СПГ в Китай, включая поставки с несанкционированных заводов, с сентября по ноябрь вырос примерно на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что США отсрочили санкции против АЗС нефтяной компании "Лукойл", которые работают за пределами РФ, объяснив это намерением миннимизировать экономические последствия для конечных потребителей.

Ранее мы также информировали, что Турция продлила контракты на импорт газа РФ на один год, оставаясь крупным рынком для российского газа, обходя наложенные на него санкции.

санкции против России санкции Китай газ Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
