Україна
Зеленский объявил о новых санкциях против морских судов

Зеленский объявил о новых санкциях против морских судов

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 17:11
Украина ввела санкции против почти 700 судов — детали от Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Francesco Fotia

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 13 декабря, вступили в силу санкции Украины против еще почти 700 морских судов. Россияне используют их для финансирования войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Санкции Украины против морских судов

Зеленский отметил, что санкции объявлены против судов, которые являются значительной частью российского флота, перевозящего нефть и другие энергоресурсы. По его словам, это самый большой пакет ограничений именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В нем также суда, которые ходят не только под флагом России, но и других государств. В частности, речь идет о более 50 юрисдикций.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет работать, чтобы каждое из этих судов, каждая компания-судовладелец и инфраструктура российского экспорта нефти и других энергоресурсов были заблокированы также партнерами.

"Мы поддерживаем концепцию полного запрета предоставления морских услуг судам, которые задействованы в экспорте российских энергоносителей. Давление на Россию и дипломатия ради окончания войны должны идти бок о бок, чтобы был необходимый результат. Россия должна прекратить войну, которую сама начала и затягивает. Спасибо всем, кто с Украиной!" — добавил глава государства.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Россия продолжает поставки газа в Китай, несмотря на санкции США. Он был загружен с ПАО "Газпром" в Балтийском море.

Ранее Зеленский сообщил о расширении перечня российских компаний и лиц, которые попадают под санкции.

Владимир Зеленский санкции война Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
