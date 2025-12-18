ЕС ввел новые санкции против теневого флота РФ — подробности

ЕС введет санкции против 41 судна "теневого флота" России
Европейский Союз ввел санкции против еще 41 судна так называемого "теневого флота" России. Таким образом общее количество кораблей, попавших под ограничения, возросло почти до 600.
Об этом сообщает Reuters в четверг, 18 декабря.
ЕС продолжает давление на "теневой флот" России
Как сообщили в Совете ЕС, этим судам отныне запрещено заходить в порты стран Евросоюза, а также пользоваться широким перечнем услуг, связанных с морскими перевозками, включая страхование, техническое обслуживание и брокерские операции.
Сейчас ЕС уже принял 19 пакетов санкций против РФ. Однако Москва смогла приспособиться к значительной части ограничений и продолжает экспортировать миллионы баррелей нефти в Индию и Китай со скидкой. Значительная часть этих поставок осуществляется именно через "теневой флот".
Ранее ЕС также ввел санкции против российских нефтяных трейдеров Муртазы Лахани и Этибара Эйюба. Их обвиняют в содействии обходу западных санкций на экспорт нефти, доходы от которого Россия использует для финансирования войны против Украины.
Напомним, Силы обороны Украины сообщили, что усиливают удары по "теневым судам" врага.
А также президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских судов.
