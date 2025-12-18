Видео
Главная Новости дня ЕС введет санкции против 41 судна "теневого флота" России

ЕС введет санкции против 41 судна "теневого флота" России

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 19:19
ЕС ввел новые санкции против теневого флота РФ — подробности
Танкер РФ. Фото: Reuters

Европейский Союз ввел санкции против еще 41 судна так называемого "теневого флота" России. Таким образом общее количество кораблей, попавших под ограничения, возросло почти до 600.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 18 декабря.

Читайте также:

ЕС продолжает давление на "теневой флот" России

Как сообщили в Совете ЕС, этим судам отныне запрещено заходить в порты стран Евросоюза, а также пользоваться широким перечнем услуг, связанных с морскими перевозками, включая страхование, техническое обслуживание и брокерские операции.

Сейчас ЕС уже принял 19 пакетов санкций против РФ. Однако Москва смогла приспособиться к значительной части ограничений и продолжает экспортировать миллионы баррелей нефти в Индию и Китай со скидкой. Значительная часть этих поставок осуществляется именно через "теневой флот".

Ранее ЕС также ввел санкции против российских нефтяных трейдеров Муртазы Лахани и Этибара Эйюба. Их обвиняют в содействии обходу западных санкций на экспорт нефти, доходы от которого Россия использует для финансирования войны против Украины.

Напомним, Силы обороны Украины сообщили, что усиливают удары по "теневым судам" врага.

А также президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских судов.

санкции против России Европейский союз россия санкции
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
