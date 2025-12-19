Візит Зеленського до Варшави 19 грудня — Навроцький висловився

Навроцький оцінив візит Зеленського до Польщі — деталі
Президент Польщі Кароль Навроцький висловився про візит українського лідера Володимира Зеленського до Варшави у пʼятницю, 19 грудня. За його словами, це погана звістка для Росії.
Про це Кароль Навроцький сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.
Візит Зеленського до Варшави
"Візит Зеленського до Варшави — добра звістка для Варшави та Києва та погана для Москви", — каже Навроцький.
За його словами, це доказ того, що у стратегічних питаннях, зокрема безпеки, Польща та Україна разом.
"Російська загроза не почалася з повномасштабної війни в 2022 році, все почалося ще раніше", — зазначив лідер Польщі.
Він також згадав про Грозний і Грузію.
Нагадаємо, у Польщі під час зустрічі Зеленського з Навроцьким лунав гімн України.
Також до Варшави прибули українські посадовці. Зокрема, йдеться про Андрія Сибігу, Олександра Камишіна та Василя Боднаря.
