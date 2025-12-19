Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Навроцький оцінив візит Зеленського до Польщі — деталі

Навроцький оцінив візит Зеленського до Польщі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 13:32
Візит Зеленського до Варшави 19 грудня — Навроцький висловився
Володимир Зеленський та Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Польщі Кароль Навроцький висловився про візит українського лідера Володимира Зеленського до Варшави у пʼятницю, 19 грудня. За його словами, це погана звістка для Росії.

Про це Кароль Навроцький сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

Реклама
Читайте також:

Візит Зеленського до Варшави

"Візит Зеленського до Варшави — добра звістка для Варшави та Києва та погана для Москви", — каже Навроцький.

За його словами, це доказ того, що у стратегічних питаннях, зокрема безпеки, Польща та Україна разом.

"Російська загроза не почалася з повномасштабної війни в 2022 році, все почалося ще раніше", — зазначив лідер Польщі.

Він також згадав про Грозний і Грузію.

Нагадаємо, у Польщі під час зустрічі Зеленського з Навроцьким лунав гімн України.

Також до Варшави прибули українські посадовці. Зокрема, йдеться про Андрія Сибігу, Олександра Камишіна та Василя Боднаря.

Володимир Зеленський Польща війна Україна Кароль Навроцький
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації