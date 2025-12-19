Візит Зеленського до Варшави 19 грудня — Навроцький висловився

Володимир Зеленський та Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Польщі Кароль Навроцький висловився про візит українського лідера Володимира Зеленського до Варшави у пʼятницю, 19 грудня. За його словами, це погана звістка для Росії.

Про це Кароль Навроцький сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

Візит Зеленського до Варшави

"Візит Зеленського до Варшави — добра звістка для Варшави та Києва та погана для Москви", — каже Навроцький.

За його словами, це доказ того, що у стратегічних питаннях, зокрема безпеки, Польща та Україна разом.

"Російська загроза не почалася з повномасштабної війни в 2022 році, все почалося ще раніше", — зазначив лідер Польщі.

Він також згадав про Грозний і Грузію.

Нагадаємо, у Польщі під час зустрічі Зеленського з Навроцьким лунав гімн України.

Також до Варшави прибули українські посадовці. Зокрема, йдеться про Андрія Сибігу, Олександра Камишіна та Василя Боднаря.