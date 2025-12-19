Зеленський прибув до Варшави на зустріч із Навроцьким

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 19 грудня, проведе зустріч з лідером Польщі Каролем Навроцьким. Біля президентського палацу вже зібрався польський дипломатичний корпус.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Візит Зеленського до Польщі 19 грудня

До президентського палацу у Варшаві прибули:

міністр закордонних справ Андрій Сибіга;

радник президента Олександр Камишін;

посол України Василь Боднар.

Польські дипломати також зібралися біля президентського палацу та очікують прибуття Зеленського.

Нагадаємо, Зеленський у Польщі проведе переговори з Каролем Навроцьким та премʼєром Дональдом Туском.

Раніше в Офісі Президента показали кадри прибуття Зеленського в Польщу.