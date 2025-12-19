Зеленський прибув до Варшави на зустріч із Навроцьким

Візит Зеленського до Польщі — хто вже прибув до Варшави
Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 10:59
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 19 грудня, проведе зустріч з лідером Польщі Каролем Навроцьким. Біля президентського палацу вже зібрався польський дипломатичний корпус.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.
Реклама
Читайте також:
Візит Зеленського до Польщі 19 грудня
До президентського палацу у Варшаві прибули:
- міністр закордонних справ Андрій Сибіга;
- радник президента Олександр Камишін;
- посол України Василь Боднар.
Польські дипломати також зібралися біля президентського палацу та очікують прибуття Зеленського.
Нагадаємо, Зеленський у Польщі проведе переговори з Каролем Навроцьким та премʼєром Дональдом Туском.
Раніше в Офісі Президента показали кадри прибуття Зеленського в Польщу.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама