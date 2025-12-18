Відео
Головна Новини дня Зеленський прибув до Варшави — яка мета візиту

Зеленський прибув до Варшави — яка мета візиту

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 19:19
Зеленський приїхав до Варшави — відео та деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У четвер, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Варшави. Як відомо, український лідер зустрінеться із президентом Польщі Каролем Навроцьким та іншими польськими високопосадовцями.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський прибув до Варшави — деталі візиту

Як відомо, канцелярія президента Польщі опублікувала програму офіційного візиту Зеленського до Варшави. 

Згідно з оприлюдненим розкладом, у п’ятницю, 19 грудня, о 10:00 ранку (за Варшавою) відбудеться офіційна церемонія зустрічі президента Зеленського із Каролем Навроцьким.

Вже о 10:15 розпочнеться особиста зустріч президентів Польщі та України у Президентському палаці.

Об 11:00 відбудуться пленарні переговори делегацій під головуванням президентів, і об 11:55 — зустріч президентів Польщі та України з представниками медіа.

Раніше український лідер інформував, що у п’ятницю, 19 грудня, планує здійснити візит в Польщу.

"І що стосується мого візиту в Польщу, польська сторона нам запропонувала п’ятницю. Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати. Для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами й Польщею", — сказав він журналістам.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився про репараційний кредит для України.

Крім того, очільник уряду Польщі заявив про "переломний момент" щодо заморожених російських активів.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
