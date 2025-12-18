Зеленский приехал в Варшаву — видео и детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В четверг, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Варшаву. Как известно, украинский лидер встретится с президентом Польши Каролем Навроцким и другими польскими чиновниками.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский прибыл в Варшаву — детали визита

Как известно, канцелярия президента Польши опубликовала программу официального визита Зеленского в Варшаву.

Согласно обнародованному расписанию, в пятницу, 19 декабря, в 10:00 утра (по Варшаве) состоится официальная церемония встречи президента Зеленского с Каролем Навроцким.

Уже в 10:15 начнется личная встреча президентов Польши и Украины в Президентском дворце.

В 11:00 состоятся пленарные переговоры делегаций под председательством президентов, и в 11:55 — встреча президентов Польши и Украины с представителями СМИ.

Ранее украинский лидер информировал, что в пятницу, 19 декабря, планирует осуществить визит в Польшу.

"И что касается моего визита в Польшу, польская сторона нам предложила пятницу. Я думаю, мы не будем ничего откладывать. Для нас очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей", — сказал он журналистам.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о репарационном кредите для Украины.

Кроме того, глава правительства Польши заявил о "переломном моменте" относительно замороженных российских активов.