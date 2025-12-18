Видео
Главная Новости дня Туск высказался о репарационном кредите Украине — что известно

Туск высказался о репарационном кредите Украине — что известно

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 14:38
Туск резко высказался о репарационном кредите для Украины.
Дональд Туск. Фото иллюстративное: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что на саммите Европейского Союза, на котором будет обсуждаться выделение репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов, лидеры стран должны сделать простой выбор. Против этого выступает ряд стран.

Об этом сообщает Sky News в четверг, 18 декабря.

Саммит в Брюсселе и активы РФ

Лидеры стран ЕС прибыли в Брюссель на самый напряженный за последние годы саммит. Они рассмотрят возможность выделения Украине репарационного кредита за счет замороженных активов России. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообщался с журналистами по прибытии на саммит в Брюсселе.

"Или деньги сегодня, или кровь завтра. И я говорю не только об Украине. Я говорю о Европе, и это наше решение, и только наше. Я думаю, что все европейские лидеры наконец должны ответить на это требование. И это все, что я могу сказать сегодня", — отметил премьер Польши Дональд Туск.

Большинство активов России находятся в ЕС — это 210 миллиардов евро. Они находятся в собственности бельгийской организации Euroclear, и Бельгия и некоторые другие члены блока заявили, что они против использования этих средств в качестве "репарационного кредита".

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с лидерами ЕС. Он был в приподнятом настроении и улыбался во время разговора с президентом Европейского совета Антонио Костой.

Напомним, что Зеленский поделился с Туском подробностями дипломатической работы с США и ЕС. Он поблагодарил Туска и польский народ за поддержку.

Ранее мы также информировали, что Зеленский провел разговор с Туском. Они обсудили также диверсию на польской железной дороге.

Европейский союз Польша активы Дональд Туск Брюссель
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
