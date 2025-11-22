Зеленский обсудил мирный план с премьером Польши Туском

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Он поделился подробностями дипломатической работы с Соединенными Штатами Америки и Европой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 22 ноября.

Разговор Зеленского с Туском

"Для нас важно, чтобы все партнеры, которые с нами с самого начала этой войны, были проинформированы о ситуации. Координируемся, чтобы Европа была включена в процесс", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Туска и польский народ за поддержку. По его словам, Украина знает, что всегда может рассчитывать на Польшу и очень это ценит.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, глава государства провел разговор с лидерами стран Северной Европы и Балтии. Стороны обсудили мирный план.

Кроме того, Зеленский обсудил шаги к завершению войны с премьером Нидерландов Диком Схоофом.