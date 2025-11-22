Зеленський обговорив мирний план з премʼєром Польщі Туском

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Він поділився подробицями дипломатичної роботи зі Сполученими Штатами Америки та Європою.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 22 листопада.

Розмова Зеленського з Туском

"Для нас важливо, щоб усі партнери, які з нами від самого початку цієї війни, були поінформовані про ситуацію. Координуємося, щоб Європа була включена у процес", — наголосив Зеленський.

Він подякував Туску та польському народові за підтримку. За його словами, Україна знає, що завжди може розраховувати на Польщу та дуже це цінує.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава держави провів розмову з лідерами країн Північної Європи та Балтії. Сторони обговорили мирний план.

Крім того, Зеленський обговорив кроки до завершення війни з премʼєром Нідерландів Діком Схоофом.