Зеленський обговорив мирний план із лідерами Північної Європи та Балтії

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами країн Північної Європи та Балтії. Йдеться про Метте Фредеріксен, Ульфа Крістерссона, Йонаса Гара Стере, Кріструн Фростадоуттір, Евіку Сіліню, Гітанаса Наусєду, Александра Стубба, Петтері Орпо, Крістена Міхала.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 22 листопада.

Розмова Зеленського з лідерами різних країн

Президент розповів про роботу з американськими та європейськими партнерами над планом закінчення війни та наступні кроки.

Розмова політиків. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами Зеленського, Україна з перших днів війни прагне достойного миру як ніхто інший. Він каже, що країна робить зі свого боку все, аби працювати максимально предметно.

"Дякую кожному лідеру за підтримку України та українців, нашої боротьби за свободу, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Ми дуже цінуємо солідарність і розуміння принципових для України позицій", — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 листопада Зеленський обговорив з премʼєром Нідерландів Діком Схоофом мирний план США.

Крім того, у зверненні глава держави анонсував нові кроки для завершення війни в Україні.