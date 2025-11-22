Зеленский обсудил мирный план с лидерами Северной Европы и Балтии

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами стран Северной Европы и Балтии. Речь идет о Метте Фредериксен, Ульфе Кристерссоне, Йонасе Гаре Стёре, Криструн Фростадоуттир, Эвике Силиню, Гитанасе Науседе, Александре Стуббе, Петтери Орпо, Кристене Михале.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 22 ноября.

Разговор Зеленского с лидерами разных стран

Президент рассказал о работе с американскими и европейскими партнерами над планом окончания войны и следующих шагах.

Разговор политиков. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам Зеленского, Украина с первых дней войны стремится к достойному миру как никто другой. Он говорит, что страна делает со своей стороны все, чтобы работать максимально предметно.

"Спасибо каждому лидеру за поддержку Украины и украинцев, нашей борьбы за свободу, нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы очень ценим солидарность и понимание принципиальных для Украины позиций", — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 22 ноября Зеленский обсудил с премьером Нидерландов Диком Схоофом мирный план США.

Кроме того, в обращении глава государства анонсировал новые шаги для завершения войны в Украине.