Зеленский обсудил мирный план с лидерами Северной Европы и Балтии

Зеленский говорил с лидерами разных стран — какие темы
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами стран Северной Европы и Балтии. Речь идет о Метте Фредериксен, Ульфе Кристерссоне, Йонасе Гаре Стёре, Криструн Фростадоуттир, Эвике Силиню, Гитанасе Науседе, Александре Стуббе, Петтери Орпо, Кристене Михале.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 22 ноября.
Разговор Зеленского с лидерами разных стран
Президент рассказал о работе с американскими и европейскими партнерами над планом окончания войны и следующих шагах.
По словам Зеленского, Украина с первых дней войны стремится к достойному миру как никто другой. Он говорит, что страна делает со своей стороны все, чтобы работать максимально предметно.
"Спасибо каждому лидеру за поддержку Украины и украинцев, нашей борьбы за свободу, нашего суверенитета и территориальной целостности. Мы очень ценим солидарность и понимание принципиальных для Украины позиций", — добавил украинский лидер.
Напомним, 22 ноября Зеленский обсудил с премьером Нидерландов Диком Схоофом мирный план США.
Кроме того, в обращении глава государства анонсировал новые шаги для завершения войны в Украине.
