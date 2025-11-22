Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал новые шаги по окончанию войны

Зеленский анонсировал новые шаги по окончанию войны

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 14:52
обновлено: 15:06
Зеленский анонсировал новые шаги по окончанию войны
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вскоре состоятся консультации с партнерами относительно шагов, которые нужны для окончания войны. Он уже подписал указ о составе делегации и утвердил соответствующие директивы.

Об этом глава государства сообщил в обращении в субботу, 22 ноября.

Реклама
Читайте также:

Работа над миром для Украины

Зеленский отметил, что представители Украины знают, как защищать национальные интересы и что нужно, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, а также еще один удар по Украине.

"Сейчас речь идет о значительно большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа. Надо сделать так, чтобы не господствовал нигде в Европе и мире принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение", — подчеркнул глава государства.

По его словам, реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и справедливости.

Зеленский отметил, что это ощущение не только его, а миллионов украинцев и большинства людей в мире.

Напомним, Зеленский официально утвердил состав делегации для участия в консультациях с международными партнерами по завершению войны.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется подписать мирный план США.

Владимир Зеленский война переговоры делегация Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации