Зеленский анонсировал новые шаги по окончанию войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вскоре состоятся консультации с партнерами относительно шагов, которые нужны для окончания войны. Он уже подписал указ о составе делегации и утвердил соответствующие директивы.

Об этом глава государства сообщил в обращении в субботу, 22 ноября.

Работа над миром для Украины

Зеленский отметил, что представители Украины знают, как защищать национальные интересы и что нужно, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, а также еще один удар по Украине.

"Сейчас речь идет о значительно большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа. Надо сделать так, чтобы не господствовал нигде в Европе и мире принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение", — подчеркнул глава государства.

По его словам, реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и справедливости.

Зеленский отметил, что это ощущение не только его, а миллионов украинцев и большинства людей в мире.

Напомним, Зеленский официально утвердил состав делегации для участия в консультациях с международными партнерами по завершению войны.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется подписать мирный план США.