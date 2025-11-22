Зеленський анонсував нові кроки щодо закінчення війни
Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 14:52
Оновлено: 15:01
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський розповів, що незабаром відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни. Він вже підписав указ про склад делегації та затвердив відповідні директиви.
Про це глава держави повідомив у зверненні у суботу, 22 листопада.
Реклама
Читайте також:
Робота над миром для України
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама