Україна
Зеленський анонсував нові кроки щодо закінчення війни

Зеленський анонсував нові кроки щодо закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 14:52
Оновлено: 15:01
Зеленський анонсував нові кроки щодо закінчення війни
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський розповів, що незабаром відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни. Він вже підписав указ про склад делегації та затвердив відповідні директиви.

Про це глава держави повідомив у зверненні у суботу, 22 листопада.

Робота над миром для України

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський війна переговори делегація Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
