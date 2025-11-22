Зеленський затвердив склад делегації для консультацій щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка візьме участь у консультаціях із міжнародними партнерами щодо завершення повномасштабної війни. Ці перемовини мають відбутися вже найближчим часом.

Про це інформує Офіс президента України у Telegram в суботу, 22 листопада.

Реклама

Читайте також:

Зеленський затвердив делегацію для консультацій щодо закінчення війни

В Офісі президента зазначили, що як і домовились із партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни.

Напередодні глава держави затвердив склад делегації України та директиви для відповідних перемовин.

"Розраховуємо на конструктивну роботу й готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром.

Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники Української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки. Вдячні за готовність європейських партнерів допомагати", — наголосили в ОПУ.

Скриншот повідомлення ОПУ/Telegram

Нещодавно стало відомо, що Дональд Трамп призначив спеціального представника для просування "мирного плану" щодо закінчення війни в Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що проєкт "мирного плану" США щодо України, ймовірно, був написаний російською мовою.