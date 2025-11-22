Відео
Головна Новини дня План Трампа написаний російською — The Guardian про мовні нюанси

План Трампа написаний російською — The Guardian про мовні нюанси

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 06:11
Оновлено: 03:41
Мирний план США в оригіналі могли писати російською — журналіст знайшов мовні невідповідності
Дональд Трамп та диктатор Путін. Фото: Reuters

Проєкт мирного плану США щодо України з 28 пунктів, ймовірно, спочатку був написаний російською мовою. Кореспондент The Guardian Люк Хардінг виявив, що англомовна версія документа містить "незграбні" конструкції, які нагадують русизми.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Які мовні незграбності знайшлись у тексті

Журналіст Люк Хардінг проаналізував текст плану і звернув особливу увагу на його третій пункт. У ньому йдеться: "Очікується (It is expected), що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі".

Хардінг зазначає, що поєднання "It is expected" є "незграбною пасивною конструкцією" для англійської мови, тоді як з граматичної точки зору варіант "очікується" у російському варіанті є більш логічним і природним.

Серед інших русизмів, які, на думку кореспондента, проникли в текст, — використання слів "неоднозначності" (ambiguities) та "закріпити" (to enshrine). Хардінг підкреслив, що такі лінгвістичні особливості "викликають питання про авторство тексту".

The Guardian нагадує, що розробкою плану займався спецпредставник Трампа Стів Віткофф за підтримки російського посланника Кирила Дмитрієва.

Раніше повідомлялось, що чиновники ЄС рекомендують Віткоффу звернутись до психіатра. Їх не влаштовує, що за його планом США отримають 50% доходів від заморожених активів РФ, які планується виділити на відновлення України та інвестиції. 

Також напередодні, 21 листопада, Володимир Зеленський звернувся до українців із важливою заявою. він наголосив, що зараз на Україну безпрецедентно тиснуть, а попереду може постати надзвичайно важкий вибір.

Дональд Трамп війна в Україні мирний план мирні переговори Стів Віткофф
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
