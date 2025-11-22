У ЄС вважають нездоровою ідеєю спробу США нажитись на відновлення України — рекомендують Віткоффу звернутись до психіатра

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Фото: Reuters

Так званий мирний план США, який представив спецпредставник американського лідера Стів Віткофф, викликав обурення серед європейських чиновників. Зокрема, один із високопосадовців Євросоюзу порадив Віткоффу звернутися до психіатра через один із пунктів плану, який передбачає заробіток США на заморожених російських активах.

Про це повідомляє видання Politico.

США хочуть 50% прибутку від активів РФ — Європа проти

Представники ЄС розкритикували частину мирного плану Трампа, згідно з якою 100 мільярдів доларів заморожених активів РФ мають бути використані Вашингтоном на відновлення України після укладення перемир'я. Згідно з документом, США планують отримувати 50 відсотків прибутку від цієї діяльності.

Один зі співрозмовників видання назвав пропозицію неприйнятною.

"Європейці виснажують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення для використання активів на благо українців, а Трамп хоче отримати з них прибуток... Це пропозиція, ймовірно, буде відхилена всіма", — зазначив співрозмовник видання.

Високопоставлений чиновник ЄС у Брюсселі висміяв ідею, наголосивши, що Дональд Трамп не має повноважень розморожувати російські активи, які зберігаються на території Європи. Водночас інший високопоставлений політик ЄС висловив своє обурення більш різко.

"Віткоффу потрібно звернутися до психіатра", — цитує його Politico.

Сам мирний план із 28 пунктів був розроблений Стівом Віткоффом за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва. Питання використання заморожених активів на користь Вашингтона є одним із найбільш суперечливих у цьому документі.

Нещодавно стало відомо, що найближчим часом Зеленський проведе телефонну розмову із Дональдом Трампом — сторони обговорять "мирний план".

Раніше стали відомі умови "мирного плану" США — мовиться про 28 пунктів.