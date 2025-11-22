Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Виткоффу нужен психиатр — почему в ЕС возмущены мирным планом США

Виткоффу нужен психиатр — почему в ЕС возмущены мирным планом США

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 02:53
обновлено: 02:20
В ЕС считают нездоровой идеей попытку США нажиться на восстановление Украины — рекомендуют Виткоффу обратиться к психиатру
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Так называемый мирный план США, который представил спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф, вызвал возмущение среди европейских чиновников. В частности, один из высокопоставленных чиновников Евросоюза посоветовал Уиткоффу обратиться к психиатру из-за одного из пунктов плана, который предусматривает заработок США на замороженных российских активах.

Об этом сообщает издание Politico.

Реклама
Читайте также:

США хотят 50% прибыли от активов РФ — Европа против

Представители ЕС раскритиковали часть мирного плана Трампа, согласно которой 100 миллиардов долларов замороженных активов РФ должны быть использованы Вашингтоном на восстановление Украины после заключения перемирия. Согласно документу, США планируют получать 50 процентов прибыли от этой деятельности.

Один из собеседников издания назвал предложение неприемлемым.

"Европейцы изнуряют себя, пытаясь найти жизнеспособное решение для использования активов на благо украинцев, а Трамп хочет получить с них прибыль... Это предложение, вероятно, будет отклонено всеми", — отметил собеседник издания.

Высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе высмеял идею, подчеркнув, что Дональд Трамп не имеет полномочий размораживать российские активы, которые хранятся на территории Европы. В то же время другой высокопоставленный политик ЕС выразил свое возмущение более резко.

"Виткоффу нужно обратиться к психиатру", — цитирует его Politico.

Сам мирный план из 28 пунктов был разработан Стивом Уиткоффом при поддержке российского "спецпредставителя" Кирилла Дмитриева. Вопрос использования замороженных активов в пользу Вашингтона является одним из самых спорных в этом документе.

Недавно стало известно, что в ближайшее время Зеленский проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом — стороны обсудят "мирный план".

Ранее стали известны условия "мирного плана" США — говорится о 28 пунктах.

Дональд Трамп война в Украине мирный план мирные переговоры Стив Виткофф
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации