В ЕС считают нездоровой идеей попытку США нажиться на восстановление Украины — рекомендуют Виткоффу обратиться к психиатру

Так называемый мирный план США, который представил спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф, вызвал возмущение среди европейских чиновников. В частности, один из высокопоставленных чиновников Евросоюза посоветовал Уиткоффу обратиться к психиатру из-за одного из пунктов плана, который предусматривает заработок США на замороженных российских активах.

Представители ЕС раскритиковали часть мирного плана Трампа, согласно которой 100 миллиардов долларов замороженных активов РФ должны быть использованы Вашингтоном на восстановление Украины после заключения перемирия. Согласно документу, США планируют получать 50 процентов прибыли от этой деятельности.

Один из собеседников издания назвал предложение неприемлемым.

"Европейцы изнуряют себя, пытаясь найти жизнеспособное решение для использования активов на благо украинцев, а Трамп хочет получить с них прибыль... Это предложение, вероятно, будет отклонено всеми", — отметил собеседник издания.

Высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе высмеял идею, подчеркнув, что Дональд Трамп не имеет полномочий размораживать российские активы, которые хранятся на территории Европы. В то же время другой высокопоставленный политик ЕС выразил свое возмущение более резко.

"Виткоффу нужно обратиться к психиатру", — цитирует его Politico.

Сам мирный план из 28 пунктов был разработан Стивом Уиткоффом при поддержке российского "спецпредставителя" Кирилла Дмитриева. Вопрос использования замороженных активов в пользу Вашингтона является одним из самых спорных в этом документе.

Недавно стало известно, что в ближайшее время Зеленский проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом — стороны обсудят "мирный план".

Ранее стали известны условия "мирного плана" США — говорится о 28 пунктах.