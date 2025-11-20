Мирний план США — стали відомі умови перемир'я

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У четвер, 20 листопада, адміністрація президента США Дональда Трампа представила власну концепцію врегулювання війни в Україні. Наразі стали відомі умови плану.

Документ опублікував нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Пункти мирного плану США

Документ складається з 28 пунктів.

Безпека та політичний статус України

План передбачає закріплення суверенітету України при одночасному перегляді її безпекового статусу.

Ключові положення:

гарантії безпеки від США на умовній основі;

закріплення позаблокового статусу в Конституції та офіційна відмова від вступу до НАТО;

обмеження чисельності Збройних сил України;

збереження статусу України як без’ядерної держави.

Територіальні питання

Окремий блок документа присвячений визначенню статусу тимчасово окупованих територій.

Основні пропозиції:

визнання Криму, Донецька та Луганська де-факто російськими;

"замороження" ситуації на лінії зіткнення в Херсонській та Запорізькій областях;

створення демілітаризованої буферної зони під фактичним контролем Росії;

відмова обох сторін від зміни кордонів силовим шляхом.

Військові домовленості

План обмежує військову присутність НАТО та передбачає новий формат діалогу з Росією.

Передбачено:

заборона на розміщення військ НАТО в Україні;

дислокація винищувачів НАТО на території Польщі;

створення американо-російської робочої групи з питань безпеки;

юридичне закріплення Росією політики ненападу на Україну та Європу.

Економічний блок та відбудова України

Значна частина документа стосується післявоєнного відновлення України та управління замороженими російськими активами.

Ключові пункти:

масштабний інвестиційний пакет США та ЄС для реконструкції України;

спрямування 100 млрд доларів російських активів на відбудову України, з яких США отримують 50% прибутку;

додаткові 100 млрд доларів від Європи;

використання частини активів РФ для спільних проєктів США та Росії;

створення Фонду розвитку України з акцентом на інфраструктуру, ресурси та технології.

Роль Росії у світовій системі

Документ також визначає можливості повернення Росії до світової політики.

Серед пунктів:

поступове зняття санкцій;

повернення РФ до формату G8;

розвиток довгострокового економічного партнерства між США та Росією.

Гуманітарні питання

План містить низку гуманітарних ініціатив, спрямованих на пом’якшення наслідків війни.

Передбачено:

обмін полоненими за принципом "всі за всіх";

повернення цивільних і депортованих дітей;

програми возз’єднання сімей;

освітні проєкти з розвитку толерантності.

Енергетика та стратегічні об’єкти

Окремо описано правила безпечного використання української енергетичної інфраструктури.

Пункти включають:

відновлення роботи ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ з рівним розподілом виробленої електроенергії;

участь США у модернізації газових мереж України.

Внутрішні політичні процеси в Україні

План визначає і політичне майбутнє України після підписання угоди.

Пропонується:

проведення загальнонаціональних виборів через 100 днів після укладення домовленостей;

оголошення повної амністії всім учасникам війни.

Виконання та контроль

Для моніторингу виконання угоди передбачено створення спеціального органу.

Документ визначає:

обов’язковий юридичний статус угоди;

створення "Ради миру" під керівництвом Дональда Трампа;

санкції у разі порушення домовленостей;

негайне припинення вогню після підписання та відведення сторін на визначені позиції.

28 пунктів мирного плану США. Фото: Гончаренко

Нагадаємо, в Європі різко висловились щодо мирного плану США для України. Там вважають, що такі умови є неприйнятними та фактично рівнозначними вимозі до Києва погодитися на капітуляцію.

Водночас Кая Калас заявила, що справжній шлях до миру неможливий без припинення російської агресії та поваги до принципів справедливості. Їй теж не сподобалась мирна угода, яку пропонують США.