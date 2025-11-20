Видео
Главная Новости дня Мирный план США — стали известны условия соглашения

Мирный план США — стали известны условия соглашения

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 21:59
обновлено: 22:11
Мирный план США - стали известны условия перемирия
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В четверг, 20 ноября, администрация президента США Дональда Трампа представила собственную концепцию урегулирования войны в Украине. Сейчас стали известны условия плана.

Документ опубликовал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Читайте также:

Пункты мирного плана США

Документ состоит из 28 пунктов.

Безопасность и политический статус Украины

План предусматривает закрепление суверенитета Украины при одновременном пересмотре ее статуса безопасности.

Ключевые положения:

  • гарантии безопасности от США на условной основе;
  • закрепление внеблокового статуса в Конституции и официальный отказ от вступления в НАТО;
  • ограничение численности Вооруженных сил Украины;
  • сохранение статуса Украины как безъядерного государства.

Территориальные вопросы

Отдельный блок документа посвящен определению статуса временно оккупированных территорий.

Основные предложения:

  • признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими;
  • "замораживание" ситуации на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях;
  • создание демилитаризованной буферной зоны под фактическим контролем России;
  • отказ обеих сторон от изменения границ силовым путем.

Военные договоренности

План ограничивает военное присутствие НАТО и предусматривает новый формат диалога с Россией.

Предусмотрено:

  • запрет на размещение войск НАТО в Украине;
  • дислокация истребителей НАТО на территории Польши;
  • создание американо-российской рабочей группы по вопросам безопасности;
  • юридическое закрепление Россией политики ненападения на Украину и Европу.

Экономический блок и восстановление Украины

Значительная часть документа касается послевоенного восстановления Украины и управления замороженными российскими активами.

Ключевые пункты:

  • масштабный инвестиционный пакет США и ЕС для реконструкции Украины;
  • направление 100 млрд долларов российских активов на восстановление Украины, из которых США получают 50% прибыли;
  • дополнительные 100 млрд долларов от Европы;
  • использование части активов РФ для совместных проектов США и России;
  • создание Фонда развития Украины с акцентом на инфраструктуру, ресурсы и технологии.

Роль России в мировой системе

Документ также определяет возможности возвращения России в мировую политику.

Среди пунктов:

  • постепенное снятие санкций;
  • возвращение РФ в формат G8;
  • развитие долгосрочного экономического партнерства между США и Россией.

Гуманитарные вопросы

План содержит ряд гуманитарных инициатив, направленных на смягчение последствий войны.

Предусмотрены:

  • обмен пленными по принципу "все за всех";
  • возвращение гражданских и депортированных детей;
  • программы воссоединения семей;
  • образовательные проекты по развитию толерантности.

Энергетика и стратегические объекты

Отдельно описаны правила безопасного использования украинской энергетической инфраструктуры.

Пункты включают:

  • возобновление работы ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ с равным распределением произведенной электроэнергии;
  • участие США в модернизации газовых сетей Украины.

Внутренние политические процессы в Украине

План определяет и политическое будущее Украины после подписания соглашения.

Предлагается:

  • проведение общенациональных выборов через 100 дней после заключения договоренностей;
  • объявление полной амнистии всем участникам войны.

Выполнение и контроль

Для мониторинга выполнения соглашения предусмотрено создание специального органа.

Документ определяет:

  • обязательный юридический статус соглашения;
  • создание "Совета мира" под руководством Дональда Трампа;
  • санкции в случае нарушения договоренностей;
  • немедленное прекращение огня после подписания и отвод сторон на определенные позиции.
Мирний план США — стали відомі умови угоди - фото 1
28 пунктов мирного плана США. Фото: Гончаренко
Мирний план США — стали відомі умови угоди - фото 2
28 пунктов мирного плана США. Фото: Гончаренко
Мирний план США — стали відомі умови угоди - фото 3
28 пунктов мирного плана США. Фото: Гончаренко
Мирний план США — стали відомі умови угоди - фото 4
28 пунктов мирного плана США. Фото: Гончаренко

Напомним, в Европе резко высказались относительно мирного плана США для Украины. Там считают, что такие условия неприемлемы и фактически равнозначны требованию к Киеву согласиться на капитуляцию.

В то же время Кая Калас заявила, что настоящий путь к миру невозможен без прекращения российской агрессии и уважения к принципам справедливости. Ей тоже не понравилось мирное соглашение, которое предлагают США.

США война Дональд Трамп перемирие война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
