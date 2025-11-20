Мирный план США - стали известны условия перемирия

Мирный план США — стали известны условия соглашения
В четверг, 20 ноября, администрация президента США Дональда Трампа представила собственную концепцию урегулирования войны в Украине. Сейчас стали известны условия плана.
Документ опубликовал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Пункты мирного плана США
Документ состоит из 28 пунктов.
Безопасность и политический статус Украины
План предусматривает закрепление суверенитета Украины при одновременном пересмотре ее статуса безопасности.
Ключевые положения:
- гарантии безопасности от США на условной основе;
- закрепление внеблокового статуса в Конституции и официальный отказ от вступления в НАТО;
- ограничение численности Вооруженных сил Украины;
- сохранение статуса Украины как безъядерного государства.
Территориальные вопросы
Отдельный блок документа посвящен определению статуса временно оккупированных территорий.
Основные предложения:
- признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими;
- "замораживание" ситуации на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях;
- создание демилитаризованной буферной зоны под фактическим контролем России;
- отказ обеих сторон от изменения границ силовым путем.
Военные договоренности
План ограничивает военное присутствие НАТО и предусматривает новый формат диалога с Россией.
Предусмотрено:
- запрет на размещение войск НАТО в Украине;
- дислокация истребителей НАТО на территории Польши;
- создание американо-российской рабочей группы по вопросам безопасности;
- юридическое закрепление Россией политики ненападения на Украину и Европу.
Экономический блок и восстановление Украины
Значительная часть документа касается послевоенного восстановления Украины и управления замороженными российскими активами.
Ключевые пункты:
- масштабный инвестиционный пакет США и ЕС для реконструкции Украины;
- направление 100 млрд долларов российских активов на восстановление Украины, из которых США получают 50% прибыли;
- дополнительные 100 млрд долларов от Европы;
- использование части активов РФ для совместных проектов США и России;
- создание Фонда развития Украины с акцентом на инфраструктуру, ресурсы и технологии.
Роль России в мировой системе
Документ также определяет возможности возвращения России в мировую политику.
Среди пунктов:
- постепенное снятие санкций;
- возвращение РФ в формат G8;
- развитие долгосрочного экономического партнерства между США и Россией.
Гуманитарные вопросы
План содержит ряд гуманитарных инициатив, направленных на смягчение последствий войны.
Предусмотрены:
- обмен пленными по принципу "все за всех";
- возвращение гражданских и депортированных детей;
- программы воссоединения семей;
- образовательные проекты по развитию толерантности.
Энергетика и стратегические объекты
Отдельно описаны правила безопасного использования украинской энергетической инфраструктуры.
Пункты включают:
- возобновление работы ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ с равным распределением произведенной электроэнергии;
- участие США в модернизации газовых сетей Украины.
Внутренние политические процессы в Украине
План определяет и политическое будущее Украины после подписания соглашения.
Предлагается:
- проведение общенациональных выборов через 100 дней после заключения договоренностей;
- объявление полной амнистии всем участникам войны.
Выполнение и контроль
Для мониторинга выполнения соглашения предусмотрено создание специального органа.
Документ определяет:
- обязательный юридический статус соглашения;
- создание "Совета мира" под руководством Дональда Трампа;
- санкции в случае нарушения договоренностей;
- немедленное прекращение огня после подписания и отвод сторон на определенные позиции.
Напомним, в Европе резко высказались относительно мирного плана США для Украины. Там считают, что такие условия неприемлемы и фактически равнозначны требованию к Киеву согласиться на капитуляцию.
В то же время Кая Калас заявила, что настоящий путь к миру невозможен без прекращения российской агрессии и уважения к принципам справедливости. Ей тоже не понравилось мирное соглашение, которое предлагают США.
Читайте Новини.LIVE!