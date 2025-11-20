Мирный план США - стали известны условия перемирия

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В четверг, 20 ноября, администрация президента США Дональда Трампа представила собственную концепцию урегулирования войны в Украине. Сейчас стали известны условия плана.

Документ опубликовал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Пункты мирного плана США

Документ состоит из 28 пунктов.

Безопасность и политический статус Украины

План предусматривает закрепление суверенитета Украины при одновременном пересмотре ее статуса безопасности.

Ключевые положения:

гарантии безопасности от США на условной основе;

закрепление внеблокового статуса в Конституции и официальный отказ от вступления в НАТО;

ограничение численности Вооруженных сил Украины;

сохранение статуса Украины как безъядерного государства.

Территориальные вопросы

Отдельный блок документа посвящен определению статуса временно оккупированных территорий.

Основные предложения:

признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими;

"замораживание" ситуации на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях;

создание демилитаризованной буферной зоны под фактическим контролем России;

отказ обеих сторон от изменения границ силовым путем.

Военные договоренности

План ограничивает военное присутствие НАТО и предусматривает новый формат диалога с Россией.

Предусмотрено:

запрет на размещение войск НАТО в Украине;

дислокация истребителей НАТО на территории Польши;

создание американо-российской рабочей группы по вопросам безопасности;

юридическое закрепление Россией политики ненападения на Украину и Европу.

Экономический блок и восстановление Украины

Значительная часть документа касается послевоенного восстановления Украины и управления замороженными российскими активами.

Ключевые пункты:

масштабный инвестиционный пакет США и ЕС для реконструкции Украины;

направление 100 млрд долларов российских активов на восстановление Украины, из которых США получают 50% прибыли;

дополнительные 100 млрд долларов от Европы;

использование части активов РФ для совместных проектов США и России;

создание Фонда развития Украины с акцентом на инфраструктуру, ресурсы и технологии.

Роль России в мировой системе

Документ также определяет возможности возвращения России в мировую политику.

Среди пунктов:

постепенное снятие санкций;

возвращение РФ в формат G8;

развитие долгосрочного экономического партнерства между США и Россией.

Гуманитарные вопросы

План содержит ряд гуманитарных инициатив, направленных на смягчение последствий войны.

Предусмотрены:

обмен пленными по принципу "все за всех";

возвращение гражданских и депортированных детей;

программы воссоединения семей;

образовательные проекты по развитию толерантности.

Энергетика и стратегические объекты

Отдельно описаны правила безопасного использования украинской энергетической инфраструктуры.

Пункты включают:

возобновление работы ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ с равным распределением произведенной электроэнергии;

участие США в модернизации газовых сетей Украины.

Внутренние политические процессы в Украине

План определяет и политическое будущее Украины после подписания соглашения.

Предлагается:

проведение общенациональных выборов через 100 дней после заключения договоренностей;

объявление полной амнистии всем участникам войны.

Выполнение и контроль

Для мониторинга выполнения соглашения предусмотрено создание специального органа.

Документ определяет:

обязательный юридический статус соглашения;

создание "Совета мира" под руководством Дональда Трампа;

санкции в случае нарушения договоренностей;

немедленное прекращение огня после подписания и отвод сторон на определенные позиции.

28 пунктов мирного плана США. Фото: Гончаренко

Напомним, в Европе резко высказались относительно мирного плана США для Украины. Там считают, что такие условия неприемлемы и фактически равнозначны требованию к Киеву согласиться на капитуляцию.

В то же время Кая Калас заявила, что настоящий путь к миру невозможен без прекращения российской агрессии и уважения к принципам справедливости. Ей тоже не понравилось мирное соглашение, которое предлагают США.