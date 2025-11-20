ЕС отреагировал на новый мирный план США по Украине - детали

Кайя Каллас. Фото иллюстративное: Reuters

В Европейском Союзе прокомментировали новый мирный план, который предложили Соединенные Штаты для завершения войны в Украине. Высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что настоящий путь к миру невозможен без прекращения российской агрессии и уважения к принципам справедливости.

Об этом Кая Каллас сказала перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в четверг, 20 ноября, сообщает информагентство "Интерфакс".

Реакция ЕС на мирную инициативу США

В Европейском Союзе заявили, что приветствуют усилия Соединенных Штатов, направленные на завершение войны, однако настаивают: мирный план должен согласовываться с украинской позицией и европейскими интересами. Кая Каллас подчеркнула, что Европа последовательно выступает за устойчивый и справедливый мир, а любые предложения должны предусматривать участие Украины во всех этапах их формирования. Она также отметила, что Россия не демонстрирует реального стремления прекратить агрессию и продолжает атаковать гражданские объекты.

"Мы как европейцы всегда выступали за достижение длительного, устойчивого и справедливого мира, и приветствуем любые усилия, направленные на это. Конечно, чтобы любой план работал, он должен привлекать Украину и Европу... Украинцы и европейцы также должны согласиться на эти планы", — отметила она.

По мнению Каллас, российский диктатор Владимир Путин способен остановить войну в любой момент, однако вместо этого продолжает бомбардировки и убийства мирного населения, что в очередной раз подчеркивает отсутствие мирных намерений. Она напомнила, что в этой войне есть четкие роли агрессора и жертвы, тогда как от России так и не прозвучало никаких реальных сигналов о компромиссах.

Представительница ЕС добавила, что сегодня на заседании Совета ЕС обсудят последние события в Украине и дальнейшие шаги по противодействию теневому флоту России, подчеркивая, что любые мирные инициативы должны строиться на принципе справедливости и поддерживаться как украинцами, так и европейцами.

Напомним, что президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил мирный план из 28 пунктов, который имеет целью прекратить войну в Украине.

Ранее мы также информировали, что госсекретарь Марко Рубио заявил о намерениях США работать над новыми идеями по завершению войны, отмечая, что Вашингтон будет рассматривать предложения от обеих сторон.